عرضه میوه تنظیم بازار شب یلدا در روستابازارهای کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در جریان بازدید از روستابازار شهر کرمانشاه اظهار کرد: به منظور تأمین میوه باکیفیت و قیمت مناسب برای شب یلدا، مقدار کافی سیب درختی و پرتقال تامسون تهیه شده و توزیع آن از امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در روستابازار شهر کرمانشاه و برخی روستابازارهای شهرستانها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها در ایامی که تقاضا برای خرید میوه افزایش مییابد انجام شده است، افزود: پرتقال تامسون از استان مازندران و سیب درختی از شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی تأمین شده و تحت نظارت بازرسان بسیج اصناف در حال توزیع است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تأکید کرد: میوههای عرضهشده ویژه شب یلدا با نرخ مصوب تنظیم بازار در اختیار شهروندان قرار میگیرد و مردم میتوانند برای تهیه میوه مورد نیاز خود با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به روستابازار شهر کرمانشاه مراجعه کنند.
صفایی خاطرنشان کرد: روستابازارها به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم توزیع مستقیم کالا، نقش مؤثری در حمایت از مصرفکنندگان و تنظیم بازار ایفا میکنند و این روند در مناسبتهای مختلف ادامه خواهد داشت.
