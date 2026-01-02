والیبال مس سونگون و زریبار مریوان نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال مس سونگون ورزقان و روژ میوه زریبار مریوان از هفته یازدهم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور عصر جمعه از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی شهید اقدمی تبریز برگزار شد.

شاگردان عادل بناکار در ۲ ست پیاپی به ترتیب ذیل مهمان خود زریبار مریوان را مغلوب کردند.

ست سوم این بازی در حالی که مس سونگون ۱۹ بر ۱۲ پیش بود، بدلیل اعتراض بازیکنان تیم مهمان به حواشی کشیده شد و تیم مهمان حاضر به ادامه بازی نشد تا این دیدار نیمه تمام خاتمه یابد تا نتیجه این بازی در کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تعیین گردد.

ست اول ۲۵ بر ۲۰ به سود مس سونگون

ست دوم ۲۵ بر ۲۱ به سود مس سونگون

ست سوم ۱۹ بر ۱۲ به سود مس سونگون نیمه تمام ماند.

گفتنی است، حواشی این بازی که از درگیری لفظی بازیکنان تیم مهمان با لیدرهای مس سونگون در سکوهای سالن شروع شده و در ادامه تیم روژ میوه زریبار مریوان بازیکنان خود را بیرون کشید، نهایتاً متأسفانه با میانجیگری بازیکنان مس سونگون این اعتراضات ختم به غائله نشد و داور میدان بازی را نیمه تمام اعلام کرد.