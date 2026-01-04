علی یعقوبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تیم شاهرود در مسابقات کشوری بیان کرد: تیم والیبال نشسته هیئت جانبازان و توان یابان شاهرود که به عنوان نماینده استان سمنان در مسابقات قهرمان کشوری شرکت کرده، پنجمین بازی خود در مقابل مازندران را نیز با نتیجه سه بر صفر پشت سرگذاشت.

وی افزود: این آخرین دوره بازی‌ها به عنوان مسابقات قهرمانی کشور است و در سال‌های آینده مسابقات در چهار سطح مختلف به صورت لیگ دسته اول، دوم، سوم و زیرگروه برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش‌های معلولان و جانبازان شاهرود ادامه داد: جایگاه تیم‌ها در جدول رده بندی مسابقات این دوره، تأثیر مستقیم در سطح لیگ آنها در سال آینده دارد و همین موضوع باعث شده در این دوره از مسابقات برای اولین بار کلیه ملی پوشان کشور در غالب تیم‌های استان زادگاهشان حضور داشته باشند

یعقوبیان ادامه داد: تیم والیبال نشسته استان سمنان باتلاش بازیکنان و کادر فنی با نتایج به دست آمده تا امروز که تلاش بازیکنان و کارفپ فنی را همراه داشته، موفق شده جایگاه خود را در لیگ دسته دوم تثبیت کرده و در صورت صعود به مراحل بعدمی‌تواند سال آینده در بالاترین سطح بازی‌ها توپ بزند.

وی گفت: در این مرحله، بازی‌ها به صورت تک حذفی است، تیم خوب استان احتمالاً بایدبا تیم لرستان بازی کند و امیدوار به پیروزی در این رقابت هستیم.