ورود سامانه کم فشار به استان سمنان؛ سرما و بارش در راه است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نقشه‌های هواشناسی از استقرار سامانه کم فشار برودتی و بارشی در اقصی نقاط استان سمنان از شامگاه آدینه تا صبح امروز شنبه خبر می‌دهند سامانه‌ای که ورودش سبب بارش‌های پراکنده و کاهش محسوس دمای هوا می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان امروز شنبه هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده و نسبت به کاهش دمای هوا و همچنین بارش برف و باران به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات این استان هشدار داده است. طبق اعلام هواشناسی در میامی، شاهرود، دامغان، گرمسار و کوهستان‌های استان سمنان امروز شنبه بارش برف و باران را شاهد خواهیم بود همچنین دمای هوا نیز به دلیل این بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه سردتر می‌شود

کاهش دمای هوا در استان سمنان

نادیا میرشجاع کارشناس هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه این سامانه امروز شنبه در استان فعالیت دارد، ابراز کرد: بارش‌های پراکنده برف و باران و کولاک برف به ویژه در محورهای شمالی پیش بینی می‌شود.

میرشجاع با بیان اینکه وزش باد نسبتاً شدید و بارش برف در ارتفاعات استان سمنان از دیگر تأثیرات این سامانه کم فشار بارشی است، تاکید کرد: هواشناسی استان سمنان در پی ورود این سامانه کم فشار بارشی، هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده است.

وی با بیان اینکه مه آلودگی و کاهش دید در غالب نقاط به ویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی و جاده‌های کوهستانی استان سمنان امروز شنبه محتمل است، افزود: کاهش نسبی دمای هوا بین سه الی پنج درجه از دیگر تأثیرات این سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان خواهد بود.

بارش، سرما و همچنین وزش باد

این کارشناس اداره کل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه بیشترین تأثیر این سامانه کم فشار بارشی در نیمه شمالی و مناطق کوهستانی استان خواهد بود، ابراز کرد: این هشدار زرد رنگ تا پایان شب شنبه ادامه خواهد داشت و از فردا شاهد جو پایداری در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود.

میرشجاع با بیان اینکه احتمال اختلال در تردد جاده‌ها و محورهای شمالی و کوهستانی به علت بارش برف و لغزندگی و یخبندان امروز وجود دارد، بیان کرد: احتمال مخاطرات ناشی از باد شدید و تندباد و همچنین افزایش مصرف سوخت و احتمال کمبود حامل‌های انرژی دیگر نکاتی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان به آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه کاهش نسبی دما همچنین تا روزهای یکشنبه و دوشنبه هم ادامه دارد، افزود: مردم استان سمنان علاوه بر رعایت نکات مرتبط با فصل سرما حتماً در صرفه‌جویی مصرف گاز و حامل‌های انرژی و برق کمال صرفه‌جویی را داشته باشند.

هشدار زرد رنگ صادر شد

مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در استان بیان کرد: کنترل و لایروبی آبراه‌های استان و جوی‌های آب، دهانه‌های پل‌ها و همچنین آمادگی راهداری به خصوص در گردنه‌ها و ارتفاعات استان سمنان برای بازگشایی احتمالی جاده‌های مسدود شده بر اثر باش برف از موضوعاتی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان آمده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه هواشناسی برای روز شنبه توصیه می‌کند تمهیدات لازم برای پیشگیری از تصادفات جاده‌ای به علت لغزندگی راه‌ها نیز صورت گیرد، افزود: پرهیز از سفرهای غیرضروری به خصوص در نیمه شمالی و گردنه‌های برف گیر استان سمنان از دیگر توصیه‌های هواشناسی استان سمنان به مردم استان سمنان و همچنین مسافران است.

وی با بیان اینکه به مردم توصیه می‌شود که از تجهیز خودروهایشان به تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و همچنین سلامت خودرو و بخاری و برف پاک کن آن، اطمینان حاصل کنند، ادامه داد: عدم صعود به ارتفاعات و کوهستان‌های استان سمنان از دیگر توصیه‌های هواشناسی در هشدار زرد رنگ است.

وزش باد شدید در استان سمنان

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با اشاره به اینکه عدم چرای دام در نواحی مرتفع در روز شنبه تا صبح یکشنبه از دیگر توصیه‌های ما به دامداران و مردم روستاهای شمال استان سمنان است، ابراز کرد: استقرار سامانه کم فشار بارشی در روز شنبه در استان به خصوص نیمه شمالی و کوهستان ها سبب بارش برف، گاهی بادشدید و کولاک برف، مه آلودگی و کاهش دید می‌شود.

مصطفوی با بیان اینکه در روز شنبه همچنین شاهد وزش تندبادها و باد شدید در استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و مرکزی و به ویژه شهرستان دامغان و شاهرود خواهیم بود، ابراز کرد: محکم کردن سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی و عدم پارک خودروها زیر استحکامات ساختمان سازی و درختان خشک و احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره از دیگر توصیه‌های هواشناسی در هشدار زرد رنگ به مردم استان سمنان است.

وی همچنین از استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای به عنوان یکی دیگر از موارد مورد تاکید هشدار زرد رنگ هواشناسی در استان سمنان طی روز شنبه یاد کرد و ابراز کرد: مردم توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید را جدی بگیرند.

راهداری در آماده باش است

میثم قدمی مدیرکل راهداری استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راهداری در طول طرح زمستانه در ۱۱ راهدارخانه استان در هشت شهرستان استقرار داشته و در حالت آماده باش است، گفت: نیروهای راهداری آماده نمک‌پاشی و شن‌پاشی و همچنین امدادرسانی به در راه ماندگان و تلاش برای مسدود نشدن راه‌های مواصلاتی استان سمنان هستند و شبانه روزی به این کار مبادرت می‌ورزند تا مردم سفری ایمن را داشته باشند.

قدمی با بیان اینکه علی رغم همه این آمادگی‌ها از مردم استان سمنان و مسافران درخواست می‌شود که در شرایط بروز بارندگی به خصوص برف به مناطق مرتفع استان سمنان سفر نداشته باشند، بیان کرد: سامانه ۱۴۱ راهداری آماده است تا درباره وضعیت جاده‌های استان سمنان اطلاع رسانی کند لذا از مردم درخواست می‌شود قبل از ورود به جاده‌ها حتماً از باز بودن آنها اطمینان حاصل کرده و تجهیزات زمستانه به خصوص زنجیر چرخ را هم همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۸۴ نیروی راهدار در اقصی نقاط استان سمنان در طرح زمستانه در آماده باش کامل به سر می‌برند، افزود: ماشین آلات راهداری هم آماده هستند تا در صورت بروز بارندگی و برف به خصوص در گردنه‌ها نسبت به برف‌روبی جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی در اسرع وقت اقدام نمایند همچنین باید گفت که راهداران استان از ۱۶۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی و راهداری سبک و سنگین در مسیر خدمت رسانی بهره می‌گیرند.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی

فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان هم از مردم استان درخواست کرد تا این روزها حتماً نسبت به صرفه‌جویی مصرف گاز و حامل‌های انرژی کمال صرفه‌جویی و رعایت را داشته باشند و گفت: از عموم مردم درخواست می‌کنیم تا با صرفه‌جویی مصرف گاز و برق و آب به خدمت رسانی دولت به همه هموطنان کمک شایانی صورت دهند.

ایلیات با بیان اینکه دستورالعمل‌های صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و … استان سمنان صادر شده است، ابراز کرد: علیرغم اندیشیدن همه این تمهیدات بازهم همراهی و صرفه‌جویی مردم در مصرف حامل‌های انرژی، می‌تواند به تداوم خدمت رسانی به عموم جامعه بسیار مؤثر واقع شود.

وضعیت آب و هوا

برای فردا شنبه آسمان سمنان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و بارش در ارتفاعات پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای روز شنبه هشت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده و از فردا یکشنبه تا پایان روز دوشنبه هوا در سمنان قدری سردتر می‌شود برای شاهرود امروز شنبه بارش باران و برف پیش بینی می‌شود بیشینه و کمینه دمای هوای هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

دامغانی‌ها هم امروز شاهد بارش خواهند بود این بارندگی‌ها در ارتفاعات به صورت برف است همچنین در دیار صد دروازه امروز شنبه شاد وزش باد شدید هم خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای شنبه شش درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده است برای گرمسار هم بارش باران و برف پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۰ و یک درجه بالای صفر اعلام شده و از فردا از میزان دمای هوا کاسته نیز خواهد شد.

آسمان مهدیشهری نیمه ابری است بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۲ و دو درجه بالای صفر اعلام شده است اما در میامی شاهد افزایش ابر و بارش برف و باران خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز شنبه یک درجه بالای صفر و شش درجه زیر صفر اعلام شده که به این ترتیب میامی سردترین نقطه استان سمنان در روز شنبه خواهد بود رکورد گرم‌ترین نقطه نیز به آرادان می‌رسد.