سمیه لطفی در گفتگو با مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشههای هواشناسی و دادههای پیشیابی، امروز و فردا جو استان پایدار است و دما بهصورت محدود افزایش مییابد.
وی افزود: از اواخر وقت شنبه تا پایان روز یکشنبه، بارشهایی بهصورت پراکنده در نقاط مختلف استان رخ میدهد که ابتدا شمالغرب و مناطق مرکزی را دربر میگیرد و سپس به بخشهایی از نیمه جنوبی، شمال و شرق استان میرسد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در مناطق مرتفع و سردسیر، این سامانه به شکل برف یا باران و برف ظاهر خواهد شد.
لطفی با اشاره به شرایط دید گفت: برای ساعات اولیه روزهای یکشنبه و دوشنبه، تشکیل مه در برخی نواحی مرتفع شمال و شرق استان محتمل است.
وی با بیان اینکه نفوذ پرفشار جوی موجب تشدید سرما میشود، افزود: یخبندان شبانه از فردا تا سهشنبه در بیشتر مناطق استان ادامه دارد و دما بین ۲ تا ۴ درجه کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، سردترین ساعات استان در صبح روزهای دوشنبه تا چهارشنبه پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان بیان کرد: طی شبانهروز گذشته، دهسلم نهبندان با ۱۷ درجه سانتیگراد گرمترین و سربیشه با منفی ۶ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان بوده است.
لطفی افزود: در بیرجند نیز نوسان دما بین صفر و ۱۲ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.
وی در پایان گفت: صبح امروز یخبندان در ۱۶ ایستگاه هواشناسی استان گزارش شده و از فردا شب نیز احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
