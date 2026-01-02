کاهش دما و بارش برف در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: برای امروز و امشب، بهویژه در نوار شمالی و شرقی استان، وزش باد نسبتاً شدید و در پارهای نقاط همراه با گردوخاک پیشبینی میشود و احتمال نفوذ گردوغبار به نواحی مرکزی استان نیز دور از انتظار نیست.
به گفته کارشناس هواشناسی خراسان رضوی از امشب تا ظهر روز یکشنبه، بهتناوب افزایش ابر در سطح استان رخ خواهد داد و در برخی مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات، بارشهای پراکنده باران و برف پیشبینی میشود که طی فعالیت این سامانه، تشکیل مه، کاهش میدان دید، کولاک برف و لغزندگی جادهها پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: از نظر دما، برای فردا و روز شنبه کاهش نسبی دما در سطح استان انتظار میرود.
آهنگرزاده با اشاره به وضعیت جوی ۲۴ ساعت گذشته استان گفت: نوسانات مشهد در این مدت، بین ۱۲ و صفر درجه بوده و امروز در گرمترین ساعات به ۱۴ درجه و در سردترین ساعات به ۳ درجه خواهد رسید. همچنین طی شبانهروز گذشته، جوین با ثبت دمای منفی ۷ درجه سردترین نقطه استان بوده و شهرهای درگز و کلات با بیشینه دمای ۱۷ درجه گرمترین نقاط خراسان رضوی گزارش شدهاند.
