کاهش دما و بارش برف در مناطق مختلف استان کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا بعدازظهر فردا (شنبه)، گذر موجی ناپایدار از جو منطقه موجب وزش باد، بارش باران و برف و در برخی نقاط مه خواهد شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، بارش‌ها به‌ویژه در نواحی شمال‌غربی و غربی استان و به‌خصوص منطقه اورامانات از شدت بیشتری برخوردار است و در مناطق سردسیر و به‌تدریج در اغلب نواحی معتدل نیز بارش‌ها به شکل برف مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۷ بیان کرد: این شرایط ناپایدار می‌تواند موجب کاهش دید افقی و لغزندگی معابر شود و لازم است شهروندان و رانندگان نسبت به تردد در محورهای کوهستانی استان احتیاط لازم را داشته باشند.

زورآوند خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه تا پایان هفته، در برخی ساعات رشد ابر، وزش باد ملایم و مه به‌ویژه در اوایل روز یکشنبه مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

وی در پایان گفت: از بعدازظهر شنبه تا صبح دوشنبه با تقویت شرایط پایدار، شاهد کاهش دمای شبانه خواهیم بود و در ادامه هفته، متوسط دمای هوا روندی افزایشی به خود خواهد گرفت.