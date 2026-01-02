قربان پور: دمای هوای آذربایجان غربی ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا اواخر وقت جمعه شب با قرارگیری استان در دامنه فعالیت ناوه بارش برف و باران بویژه در نوار جنوب غربی ادامه خواهد داشت، افزود: از فردا شنبه و با استقرار پشته تا اواسط هفته آینده جوی پایدار حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین از شنبه با تشکیل پرفشار بر روی شمال استان و متأثر شدن استان از الگوی پرفشار بسته شده و تقویت و نفوذ هر چه بیشتر این پرفشار به استان شرایط پایداری حاکم و با توجه به استقرار پشته در سطح میانی شرایط پایدار کاملاً تثبیت خواهد شد.

قربان پور اضافه کرد: با توجه به خروج سامانه بارشی و کاهش پوشش ابر و شمالی شدن جریانات از امشب کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه رخ داده و فردا نیز بر سردی و برودت هوا افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای منفی هفت درجه سانتی‌گراد سردترین و شهرستان نقده با دمای مثبت ۹ درجه، گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی بودند.

وی با بیان اینکه موسالان سردشت ارتفاع برف تازه ۲۲.۵ سانتی متر و آب حاصل از برف ۴۰.۵ است، افزود: بیشترین مقدار بارش از ایستگاه باران سنجی خودکار کله گاوی ۵۶.۵ میلیمتر است.

قربان پور بر مدیریت مصرف در حامل‌های انرژی با توجه به یخبندان، احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، تاکید کرد و گفت: یخبندان شبانه و صبحگاهی گسترده و تداوم آن تا اواسط هفته آتی و تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها پیش بینی شرایط جوی استان است.

وی بر پرهیز از عملیات بتن ریزی، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی لازم در ترددهای جاده‌ای و محافظت از ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات سیستم آبیاری توصیه کرد.