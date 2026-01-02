  1. استانها
قربان پور: دمای هوای آذربایجان غربی ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

ارومیه - مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از جمعه شب شاهد کاهش ۸ تا ۱۰درجه ای دمای هوا در استان خواهیم بود.

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا اواخر وقت جمعه شب با قرارگیری استان در دامنه فعالیت ناوه بارش برف و باران بویژه در نوار جنوب غربی ادامه خواهد داشت، افزود: از فردا شنبه و با استقرار پشته تا اواسط هفته آینده جوی پایدار حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین از شنبه با تشکیل پرفشار بر روی شمال استان و متأثر شدن استان از الگوی پرفشار بسته شده و تقویت و نفوذ هر چه بیشتر این پرفشار به استان شرایط پایداری حاکم و با توجه به استقرار پشته در سطح میانی شرایط پایدار کاملاً تثبیت خواهد شد.

قربان پور اضافه کرد: با توجه به خروج سامانه بارشی و کاهش پوشش ابر و شمالی شدن جریانات از امشب کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه رخ داده و فردا نیز بر سردی و برودت هوا افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای منفی هفت درجه سانتی‌گراد سردترین و شهرستان نقده با دمای مثبت ۹ درجه، گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی بودند.

وی با بیان اینکه موسالان سردشت ارتفاع برف تازه ۲۲.۵ سانتی متر و آب حاصل از برف ۴۰.۵ است، افزود: بیشترین مقدار بارش از ایستگاه باران سنجی خودکار کله گاوی ۵۶.۵ میلیمتر است.

قربان پور بر مدیریت مصرف در حامل‌های انرژی با توجه به یخبندان، احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، تاکید کرد و گفت: یخبندان شبانه و صبحگاهی گسترده و تداوم آن تا اواسط هفته آتی و تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها پیش بینی شرایط جوی استان است.

وی بر پرهیز از عملیات بتن ریزی، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی لازم در ترددهای جاده‌ای و محافظت از ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات سیستم آبیاری توصیه کرد.

