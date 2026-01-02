  1. استانها
اصحابی: کاهش محسوس دما و بارش برف ارتفاعات گلستان را دربرمی‌گیرد

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به نفوذ سامانه سرد و بارشی به استان گفت: امروز شاهد وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی، افت محسوس دما و بارش برف در مناطق مرتفع خواهیم بود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، با نفوذ سامانه سرد و بارشی به استان، شرایط ناپایدار جوی امروز در اغلب مناطق گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی در مناطق مختلف و کاهش محسوس دمای هوا از پیامدهای فعالیت این سامانه است و در ارتفاعات استان نیز ریزش برف پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا صبح فردا ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: از صبح فردا شنبه به‌تدریج با عبور سامانه بارشی، جو استان پایدار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از شنبه تا پایان هفته آینده، افزایش نسبی دما و استقرار جوی آرام در سطح استان مورد انتظار است.

