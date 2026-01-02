پاسخ ایران به هرگونه دخالت پشیمان کننده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی با اشاره به ادعاها و اظهارات مداخلهجویانه دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: ترامپ قمارباز باید بداند پاسخ ایران به هرگونه اقدام و دخالت، پاسخی پشیمانکننده خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: ملت ایران همواره در برابر دخالت اجانب یکپارچه بوده و این انسجام را بارها به نمایش گذاشته است. تجربه نشان داده که اصناف و اقشار مختلف مردم، حتی در صورت وجود اعتراض، در مقابل آشوبگران ایستادهاند و نخستین صف مقابله با اغتشاشگران را خود مردم تشکیل دادهاند.
این نماینده مجلس ادامه داد: این موضوع نشان میدهد دشمن برای انتقامگیری از ایران به دنبال هر فرصتی است، چرا که ملت ایران در برابر زورگوییها کوتاه نمیآید، همچنین افرادی که بهصورت سازمانیافته آموزش دیدهاند و وابستگی به برخی رژیمها دارند، بدانند این مسیر به نتیجه نخواهد رسید و بهزودی خواهند دید که ملت ایران چگونه در برابر آنها میایستد.
سلیمی با تأکید بر انسجام ملی تصریح کرد: ملت ایران، با هر سلیقه و رویکردی، در بزنگاههای حساس، بهویژه در میدان جنگ و دفاع، همواره متحد و منسجم عمل کرده و امروز نیز شرایط به همین صورت است و این را در جنگ ۱۲ روزه هم ثابت کردیم.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: ما ملتی هستیم که اجازه نمیدهیم مقدراتمان به دست دیگران سپرده شود؛ نه سابقه تمدنی ملت ایران چنین اجازهای میدهد، نه روحیه شجاعت و غرور ملی مردم ما؛ لذا دشمنان نباید تصور کنند میتوانند از مطالبات یا اعتراضات صنفی مردم سوءاستفاده کنند؛ این رفتارها تنها نشاندهنده دست خالی بودن دشمن حیلهگر است.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: همانگونه که ملت ایران در طول تاریخ و سالهای پس از انقلاب اسلامی نشان داده، اینبار نیز با وحدت و همدلی، پاسخ درخوری به دشمنان خواهد داد.
نظر شما