  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

پاسخ بقائی به تهدید ترامپ؛ شما حق مداخله ندارید

پاسخ بقائی به تهدید ترامپ؛ شما حق مداخله ندارید

سخنگوی وزارت خارجه گفت: با این کارنامه، حق مداخله ندارید آمریکا آخرین کشوری است که می‌تواند از مردم ایران بگوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در ایکس نوشت: کافی است کارنامه طولانی اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای «نجات مردم ایران» مرور شود تا به عمق «همدلی» آمریکا با ملت ایران پی ببریم؛ از سازمان‌دهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق با تأمین مالی و تجهیز اغتشاش‌گران، تا شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، تا حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان و حمله به زیرساخت‌های ایران در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید به حمله به ایران به بهانه دلسوزی برای ایرانیان با نقض فاحش مهمترین اصل حقوق بین‌الملل!

وی گفت: ایرانیان در گفتگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.

کد خبر 6710412
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      11 1
      پاسخ
      شما هستید که به ترامپ حق مداخله میدهید . اگر مشکلات معیشتی مردم حل شود ، امکان ندارد ترامپ بتواند دخالت کند .
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      5 4
      پاسخ
      کاری نداره شما هم بگید اگه پلیس شما به مردمتون تیراندازی کرد ما مداخله میکنیم ، آینقدر جلوی این سگ زرد کوتاه نیایید
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها