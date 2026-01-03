واکنش عضو کنگره آمریکا به اظهارات ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مارجوری تیلور گرین، نماینده مجلس نمایندگان از ایالت جورجیا و عضو کنگره آمریکا به اظهارات مداخله‌جویانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور درباره ایران واکنش نشان داد.

وی گفت: اظهارات ترامپ مبنی بر آمادگی ایالات متحده برای کمک به معترضان ایرانی، در تضاد با آنچه رأی‌دهندگانش به آن رأی دادند است.

این در حالی است که پیش از این نیز توماس مَسی نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تهدید دونالد ترامپ درباره مداخله در ایران را مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد که این موضع‌گیری بیش از آنکه به آزادی بیان مربوط باشد، به نفت ارتباط دارد.

نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کنتاکی در واکنش به این یاوه گویی ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس، فهرستی شماره‌گذاری‌شده از انتقادات خود را منتشر کرد.

مسی در نخستین بند نوشت: ما در داخل کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و نباید منابع نظامی خود را صرف امور داخلی یک کشور دیگر کنیم. حمله نظامی به ایران «نیازمند مجوز کنگره» است. این تهدید درباره آزادی بیان در ایران نیست؛ بلکه درباره دلار، نفت و اسرائیل است.

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در یاوه گویی جدیدی با انتشار پیامی در فضای مجازی مدعی شده بود: اگر ایران به معترضان شلیک کند و آنها را به‌طور خشونت‌آمیز به قتل برساند، آمریکا در حمایت از آن‌ها وارد عمل خواهیم شد.

رئیس جمهور آمریکا در حالی روز گذشته با ادبیاتی گستاخانه و ریاکارانه مدعی حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز در برخی شهرهای ایران شده که چندی قبل در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد و در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگنده‌ای دیده می‌شود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کرده‌اند، آنها را با «مایعی قهوه‌ای‌رنگ»، بمباران می‌کند.