به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین دیدارهای فصل، روز پنجشنبه ۱۱ دیماه و در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، در ورزشگاه نقشجهان اصفهان به مصاف سپاهان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی منسجم، حسابشده و سراسر جنگندگی، میزبان قدرتمند خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.
آبیپوشان پایتخت که پس از چند هفته پرنوسان و از دست دادن امتیازهای مهم، با انگیزهای مضاعف و با هدف بازگشت به کورس مدعیان وارد این مسابقه شده بودند، از همان دقایق ابتدایی نشان دادند برای کسب سه امتیاز به اصفهان آمدهاند. استقلال با اجرای برنامههای تاکتیکی، دوندگی بالا و تمرکز در خطوط مختلف، توانست جریان بازی را در مقاطع زیادی تحت کنترل خود درآورد و در نهایت به بردی ارزشمند و حیاتی دست پیدا کند.
این دیدار که از حساسیت و هیجان بالایی برخوردار بود، لحظات نفسگیری را برای هواداران دو تیم رقم زد و استقلال با استفاده بهموقع از فرصتهای خود، توانست دو بار دروازه سپاهان را باز کند و در سوی مقابل، با وجود فشارهای میزبان، از برتری خود بهخوبی محافظت کند. عملکرد منظم خط دفاعی و مدیریت صحیح بازی در دقایق پایانی، نقش مهمی در حفظ نتیجه و کسب پیروزی داشت.
این پیروزی در شرایطی به دست آمد که سپاهان به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و با حمایت پرشور هوادارانش پا به میدان گذاشته بود، اما استقلال با نمایش هوشمندانه و روحیهای بالا، توانست یکی از مهمترین بردهای فصل خود را ثبت کند. نتیجهای که نهتنها سه امتیاز ارزشمند را به حساب آبیها واریز کرد، بلکه باعث شد این تیم با سه پله صعود در جدول ردهبندی، خود را به جایگاه سوم برساند و بار دیگر به جمع تیمهای مدعی نزدیک شود.
برد مقابل سپاهان، علاوه بر تأثیر مثبت در جدول، از نظر روحی و روانی نیز اهمیت ویژهای برای استقلال دارد و میتواند نقطه عطفی در ادامه فصل برای این تیم باشد؛ پیروزیای که نشان داد آبیپوشان همچنان توانایی رقابت با مدعیان اصلی را دارند و برای ادامه مسیر، با اعتمادبهنفس بیشتری گام بر خواهند داشت.
علی حمودی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی عملکرد آبیپوشان در دیدار اخیر مقابل سپاهان و همچنین حواشی پیرامون برخی بازیکنان این تیم، اظهار داشت: قبل از این بازی، شاید این تصور وجود داشت که اگر استقلال مقابل سپاهان شکست بخورد یا حتی به تساوی برسد، شرایط ماندن ریکاردو ساپینتو خیلی قطعی نباشد، اما واقعاً در این مسابقه بازیکنان استقلال با تمام وجود بازی کردند. من کاملاً حس کردم که بازیکنان برای شخصیت تیم، برای اعتبار استقلال و برای سرمربی تیم جنگیدند و موقعیت بازی را بهخوبی درک کرده بودند.
استقلال میتواند گزینه قهرمانی باشد
وی ادامه داد: به نظر من اگر استقلال همین سبک بازی را ادامه دهد، با وجود فاصلهای که در حال حاضر در جدول ایجاد شده، همچنان میتواند یکی از گزینههای جدی قهرمانی باشد. تیم هم از نظر نظم تاکتیکی شرایط خوبی داشت و هم از نظر فداکاری و تعهد، که این موضوع کاملاً مشهود بود. احساس شخصی من این است که این روحیه و فداکاری، بیش از هر چیز به خاطر سرمربی تیم و شرایط سختی است که استقلال در آن قرار داشت.
حمودی با اشاره به حواشی اخیر پیرامون رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی و صحبتهایی که درباره جدایی این دو بازیکن مطرح شده، گفت: همه ما میدانیم استقلال در هفتههای اخیر با حاشیههایی مواجه بوده؛ از جمله موضوعاتی که درباره رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی مطرح شد. ساپینتو هم بعد از بازی دوباره به این مسائل اشاره کرد. به نظر من، وقتی پنجره نقلوانتقالاتی بسته است و باشگاه محدودیت جدی برای جذب بازیکن دارد، باید از داراییهای موجود محافظت کند.
رضائیان و جلالی باید زودتر تکلیف خودشان را مشخص کنند
وی افزود: وقتی سرمربی مدام گارد میگیرد، مشخص است که سیگنالهایی دیده است. اما از طرف دیگر، بازیکن هم نباید بیش از این وارد حاشیه شود. اگر بازیکنی واقعاً قصد جدایی صددرصدی دارد، باید خیلی شفاف این موضوع را اعلام کند و تکلیفش را مشخص کند. اینکه مدام صحبت از جدایی باشد اما بازیکن همچنان در تمرینات حضور داشته باشد و حاشیه تیم بیشتر شود، به نظرم رفتار درستی نیست.
پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: وقتی بازیکن قرارداد دارد، باید تابع قراردادش باشد. باشگاه هم در چنین شرایطی حق دارد بهراحتی اجازه جدایی ندهد چون شرایط خاص است. به نظر من فشار زیادی به این بازیکنان وارد شده اما اگر واقعاً قصد جدایی ندارند، میتوانند با آرامش برگردند و گذشته را جبران کنند.
حمودی تأکید کرد: رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی در چهار، پنج هفته ابتدایی فصل جزو بازیکنان ثابت تیم بودند و حتی زمانی که استقلال نتیجه نمیگرفت، جزو نفرات خوب تیم محسوب میشدند. اگرچه بعدها به دلایل فنی و تغییر سیستم از ترکیب خارج شدند، اما بهراحتی میتوانند دوباره به ترکیب اصلی برگردند و به تیم کمک کنند؛ به شرطی که بدون حاشیه کارشان را انجام دهند.
استقلال کار سختی در جام حذفی ندارد
وی در ادامه درباره شرایط استقلال در جام حذفی و لیگ برتر گفت: جام حذفی همیشه جام شگفتیهاست، اما با توجه به سابقه استقلال، من نگرانی زیادی ندارم. این تیم در سالهای گذشته یا فینالیست بوده یا قهرمان شده و توانایی تکرار این موفقیت را دارد.
حمودی در پایان افزود: به نظر من استقلال باید تمرکز اصلیاش را روی لیگ بگذارد. بازیهای بسیار حساسی در پیش است و برخی از دیدارها عملاً ۶ امتیازی هستند. از طرفی سپاهان و پرسپولیس هم مقابل هم قرار میگیرند و استقلال میتواند از این تقابلها استفاده کند. اگر استقلال در بازیهای پیش رو، بهویژه مقابل تراکتور که به نظر میرسد میزبان هم باشد، امتیازهای لازم را بگیرد، میتواند خودش را بیش از پیش به صدر جدول نزدیک کند.
