ترکیب تیم فوتبال امید کامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال امید ایران پس از پیروزی یک بر صفر مقابل چین در دیداری تدارکاتی، برنامه‌های آماده‌سازی خود را از صبح امروز پیگیری کرد.

شاگردان امیدرضا روانخواه صبح امروز (جمعه) ابتدا در کلاس آموزشی قوانین و مقررات جدید فوتبال حضور یافتند. در این جلسه، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، آخرین تغییرات و نکات کاربردی قوانین را برای بازیکنان تشریح کرد.

در ادامه و از ساعت ۱۱:۳۰، ملی‌پوشان امید در زمین چمن باشگاه ایرانیان آخرین تمرین خود را در اردوی دبی برگزار کردند. بخشی از این تمرین به ریکاوری اختصاص داشت و در بخش دیگر، کادر فنی به مرور برنامه‌های تاکتیکی پرداخت.برگزاری کارگاه داوری پیش از آخرین تمرین اردوی دبی

همچنین امیرمهدی مقصودی، محمد عسگری و امیرمحمد رزاقی‌نیا، بازیکنان تیم‌های سپاهان و استقلال پس از دیدار روز گذشته ۲ تیم، امروز به اردوی تیم ملی امید اضافه شدند تا کادرفنی تمام ۲۳ بازیکن دعوت شده را در اختیار بگیرد.

کاروان تیم ملی امید ایران صبح فردا (۱۳ دی‌ماه) برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا راهی ریاض عربستان خواهد شد و نخستین تمرین خود را عصر همان روز در این شهر برگزار می‌کند.

برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی

* ایران – کره‌جنوبی ( ورزشگاه باشگاه الشباب - ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)

۲۰ دی

* ایران – ازبکستان (ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد - ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی)

۲۳ دی

* ایران – لبنان (ورزشگاه باشگاه الشباب - ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)