به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال مقابل سپاهان در آخرین دیدار نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم، بازیکنان و اعضای کادرفنی خارجی تیم فوتبال استقلال برای تعطیلات سال نو میلادی (۲۰۲۶) راهی کشورهای خود شدند.

با توجه به دیدار استقلال مقابل فولاد هرمزگان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی که قرار است روز ۲۲ دی برگزار شود، دور جدید تمرینات استقلال برای این بازی از فردا دوشنبه ۱۵ دی از سر گرفته خواهد شد و قرار است اعضای خارجی استقلال به جز دیدیه اندونگ خود را به تهران برسانند. با توجه به حضور تیم ملی گابن در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ و حذف در مرحله گروهی، اندونگ درخواست مرخصی بیشتر کرده که با موافقت باشگاه استقلال همراه بوده و دیرتر از سایر نفرات خود را به تمرینات اضافه خواهد کرد.

در خصوص کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، اعلام شده که این چهره نام آشنای دنیای فوتبال فعلاً برنامه‌ای برای حضور در تهران ندارد و همچنان به صورت آنلاین با مدیران و اعضای کادر فنی آبی‌پوشان در ارتباط است.