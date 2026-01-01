آشورماتوف در واکنش به گل به خودی: یک اتفاق عادی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف در پایان دیدار با تیم فوتبال سپاهان و در رابطه با گل به خودی که وارد دروازه استقلال کرد، اظهار داشت: در فوتبال چنین اتفاقاتی برای مدافعان رخ می‌دهد و موضوع عجیبی نیست. اگر آن توپ را دفع نمی‌کردم، بازیکن سپاهان می‌توانست آن را به گل تبدیل کند.

وی در ادامه با اشاره به روند کلی مسابقه گفت: بازی بسیار سختی بود، اما ما از ابتدا می‌دانستیم که باید برنده این دیدار شویم و خوشبختانه به هدف‌مان رسیدیم. استقلال برای کسب سه امتیاز به میدان آمده بود و توانست به خواسته‌اش برسد.

مدافع استقلال همچنین به نقش هواداران اشاره کرد و افزود: حضور تماشاگران استقلال تأثیر زیادی روی عملکرد ما دارد. وقتی هواداران کنار ما هستند، انرژی و قدرت بیشتری می‌گیریم و این موضوع در زمین کاملاً احساس می‌شود.