آشورماتوف در واکنش به گل به خودی: یک اتفاق عادی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف در پایان دیدار با تیم فوتبال سپاهان و در رابطه با گل به خودی که وارد دروازه استقلال کرد، اظهار داشت: در فوتبال چنین اتفاقاتی برای مدافعان رخ میدهد و موضوع عجیبی نیست. اگر آن توپ را دفع نمیکردم، بازیکن سپاهان میتوانست آن را به گل تبدیل کند.
وی در ادامه با اشاره به روند کلی مسابقه گفت: بازی بسیار سختی بود، اما ما از ابتدا میدانستیم که باید برنده این دیدار شویم و خوشبختانه به هدفمان رسیدیم. استقلال برای کسب سه امتیاز به میدان آمده بود و توانست به خواستهاش برسد.
مدافع استقلال همچنین به نقش هواداران اشاره کرد و افزود: حضور تماشاگران استقلال تأثیر زیادی روی عملکرد ما دارد. وقتی هواداران کنار ما هستند، انرژی و قدرت بیشتری میگیریم و این موضوع در زمین کاملاً احساس میشود.
