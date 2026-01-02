به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از دیدارهای مهم و حساس فصل، روز پنجشنبه ۱۱ دیماه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف سپاهان اصفهان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی حسابشده و جنگنده، میزبان قدرتمند خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.
آبیپوشان پایتخت که با انگیزه بالا و با هدف جبران امتیازات از دسترفته پا به این میدان گذاشته بودند، توانستند در دیداری پرهیجان و نفسگیر سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورند؛ بردی که نهتنها استقلال را به جمع مدعیان نزدیکتر کرد، بلکه باعث شد این تیم با سه پله صعود در جدول ردهبندی، خود را به جایگاه سوم برساند.
این پیروزی در شرایطی رقم خورد که سپاهان به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و با حمایت هوادارانش وارد زمین شده بود، اما شاگردان استقلال با تمرکز بالا، استفاده از فرصتها و مدیریت مناسب جریان بازی، توانستند نتیجه را به سود خود رقم بزنند و یکی از مهمترین بردهای فصل خود را جشن بگیرند.
محمد نوری، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی خود از عملکرد آبیپوشان مقابل سپاهان اظهار داشت: استقلال در این دیدار به شکلی بازی کرد که خط دفاعی تیم تقریباً بدون اشتباه بود. خوشبختانه سامان فلاح بهخوبی در ترکیب جا افتاده و با مدیریت مناسب خط دفاع، نمایش قابل قبولی ارائه داد. به نظر من مجموعه تیم از نظر سازمان دفاعی عملکرد بسیار خوبی داشت.
بازیکنان استقلال توان عبور از حاشیهها را دارند
وی با اشاره به شرایط استقلال پیش از این مسابقه گفت: با توجه به حاشیههایی که پیش از بازی وجود داشت و مسائلی که میتوانست تمرکز بازیکنان را برهم بزند، این نگرانی وجود داشت که تیم دچار مشکل شود، اما بازیکنان نشان دادند که توان عبور از این فضا را دارند. استقلال فوتبالی روان، مالکانه و مطابق با خواسته هواداران به نمایش گذاشت؛ فوتبالی که تماشاگران مدتها منتظر دیدنش بودند.
برد مقابل سپاهان پاسخ محکمی به دشمنان استقلال داد
نوری ادامه داد: بازی مقابل سپاهان همیشه دشوار است و همه میدانند که در هر شرایطی، این دیدار یکی از سختترین مسابقات فصل به شمار میرود. با آماری که من در اختیار دارم، استقلال بعد از حدود هفت سال توانست چنین عملکردی مقابل سپاهان داشته باشد. واقعاً باید به همه بازیکنان خسته نباشید گفت؛ همه خطوط تیم خوب بودند و این برد، بهنوعی پیامی روشن برای کسانی بود که نمیخواستند استقلال به نتیجه برسد. به نظرم تلاشهایی که برای ایجاد حاشیه و بههمریختن تیم انجام شده بود، نتیجه نداد و استقلال با این پیروزی پاسخ محکمی داد.
آدان پاسخ انتقادها را در زمین داد
پیشکسوت استقلال با تمجید از عملکرد برخی بازیکنان افزود: در تمام خطوط، بازیکنان عملکرد قابل قبولی داشتند. سامان فلاح، آشورماتوف و سایر نفرات واقعاً خوب کار کردند. درباره آنتونیو آدان دروازهبان تیم هم باید بگویم با وجود انتقادهای زیادی که از او میشد و حتی برخی معتقد بودند سنش بالا رفته و دیگر کارایی ندارد، من جزو معدود افرادی بودم که از او حمایت کردم. اعتقاد داشتم تجربهاش میتواند به تیم کمک کند و نیاز به زمان دارد. در این بازی هم یکی از بهترین بازیکنان زمین بود و عملکرد بسیار خوبی داشت.
وی درباره روند استقلال تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند و استقلال بتواند مثل بازی با سپاهان در مسابقات آینده هم ظاهر شود، قطعاً شرایط تیم بهتر خواهد شد. ثبات در عملکرد، نکتهای است که استقلال به آن نیاز دارد.
رضائیان و جلالی برای رسیدن به ترکیب باید تلاش کنند
نوری در ادامه به وضعیت رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی اشاره کرد و گفت: به نظر من الان اصلاً زمان جدایی نیست. هم رضائیان و هم جلالی از بهترین بازیکنان استقلال هستند. تصمیم نهایی فنی است و سرمربی تشخیص میدهد چه کسی بازی کند، اما این بازیکنان باید صبور باشند و برای بازگشت به ترکیب تلاش کنند.
وی افزود: باشگاه نباید اجازه جدایی این نفرات را بدهد. باید ارتباط خوبی برقرار شود تا این بازیکنان امیدوار بمانند، بهویژه با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات. واقعیت این است که در تابستان هم احتمال جذب بازیکن جدید زیاد نیست، بنابراین حفظ نفرات فعلی اهمیت زیادی دارد. استقلال سه جام مهم پیش رو دارد و برای موفقیت در هر سه جام به تمام بازیکنانش نیاز خواهد داشت.
استقلال مدعی اول قهرمانی در جام حذفی است
کارشناس فوتبال در پایان درباره بازیهای آینده استقلال مقابل فولاد هرمزگان در جام حذفی و تراکتور در لیگ برتر گفت: فولاد هرمزگان تیمی متوسط است، اما در جام حذفی هیچ بازیای آسان نیست. به نظر من استقلال یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام حذفی است و حتی میتواند به فینال برسد. در لیگ هم شرایط خوبی داریم. با توجه به نتایجی که تراکتور در هفتههای اخیر گرفته، به نظرم کمی افت کرده و استقلال با انگیزهای که بعد از برد مقابل سپاهان به دست آورده، میتواند این تیم را هم شکست دهد و برای رسیدن به صدر جدول و قهرمانی لیگ قدم بردارد.
محمد نوری در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر هویت و قدمت باشگاه استقلال گفت: در طول تاریخ استقلال، بازیکنان بزرگی آمدهاند و رفتهاند؛ بازیکنانی که برخی از آنها امروز دیگر در میان ما نیستند و یادشان همیشه گرامی خواهد ماند. این باشگاه قدمتی دارد که افراد زیادی روی نیمکتها نشستهاند، سالها تلاش کردهاند و هر کدام سهمی در تاریخ استقلال داشتهاند.
استقلال هیچوقت وابسته به یک نفر نبوده است
وی افزود: استقلال هیچوقت متکی به یک فرد نبوده و نخواهد بود. نه به یک بازیکن خاص، نه به یک مربی و نه به هیچ شخص دیگری. بزرگی استقلال به نام و هویت این باشگاه است. ما وظیفه داریم از تیم حمایت کنیم. انتقاد ایرادی ندارد، اما انتقاد باید سازنده باشد و نباید به تیم ضربه بزند.
پیشکسوت استقلال با اشاره به نقش هواداران تصریح کرد: اگر واقعاً عاشق این پیراهن هستیم، باید حمایتمان را ادامه بدهیم. دشمن استقلال دقیقاً همین تفرقه و حاشیهسازی است. امیدوارم با اتحاد و حمایت همهجانبه، استقلال در مسیر موفقیت باقی بماند و نتایج خوبی به دست بیاورد.
نوری در پایان گفت: انشاالله حمایتمان از استقلال ادامهدار باشد. ممنونم از شما و همه عزیزانی که دلشان برای استقلال میتپد.
نظر شما