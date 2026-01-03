بازگشت بنزین سوپر به قیمت قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اطلاعیه بورس انرژی در خصوص عرضه بنزین ویژه وارداتی نشان میدهد قیمت هر لیتر بنزین سوپر از ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان، به قیمت قبل یعنی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان برگشته است.
دوم آذرماه به دنبال ورود اولین محموله بنزین ویژه سوپر در بندر امام خمینی (ره)، این محموله با قیمت هر لیتر ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان در بورس انرژی به فروش رسید.
در پی این اقدام تعداد پنج خودروی سوخترسان سیار مستقر در محلهای مشخص، بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان را انجام دادند. کنترلهای کمّی و کیفی نیز با مسئولیت توزیعکننده و توسط شرکتهای ذیصلاح مورد تائید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیعکننده انجام گرفت.
در روزهای اخیر قیمت بنزین سوپر با افزایش ۳,۷۰۰ تومان مواجه شد و به ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
تا اینکه امروز مجدداً اطلاعیه عرضه بنزین ویژه سوپر در بورس انرژی منتشر شد که نشان میدهد این بنزین به ازای هر لیتر به قیمت قبل یعنی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشته است.
نظر شما