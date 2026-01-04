کابوس جدید برای مدیرعامل پرسپولیس/ ضرر میلیون دلاری به خاطر چندبازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، نقل‌وانتقالات زمستانی برای پرسپولیس نه‌تنها فرصتی برای تقویت تیم نبوده، بلکه به کابوسی مالی برای سرخ‌پوشان تبدیل شده است؛ جایی که فسخ قرارداد چند بازیکن خارجی و داخلی، هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون دلار روی دست باشگاه گذاشته و آینده حقوقی پرسپولیس را نیز با ابهام مواجه کرده است.

تصمیمات اوسمار و لیست مازاد پرهزینه



اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس، در ادامه بازنگری فنی خود نام چند بازیکن را در لیست مازاد قرار داده که خروج آن‌ها تبعات مالی سنگینی برای باشگاه به همراه داشته است.

در این میان، فرشاد احمدزاده یکی از اولین نفراتی است که از برنامه‌های فنی سرمربی خارج شده. کنار گذاشتن این بازیکن، با توجه به قرارداد حدود ۲۰ میلیارد تومانی ضرری قابل توجه برای پرسپولیس محسوب می‌شود.

پرونده جنجالی سرژ اوریه

با این حال ماجرای سرژ اوریه از همه پرهزینه‌تر و بحث‌برانگیزتر است. این مدافع باتجربه با قراردادی ۶۰۰ هزار دلاری به پرسپولیس پیوست، اما تنها در ۳ مسابقه برای سرخ‌ها به میدان رفت.

اوریه تا اینجای کار حدود ۳۰۰ هزار دلار دریافت کرده و حالا برای فسخ قرارداد، خواهان دریافت تمام مبلغ باقی‌مانده قرارداد است؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن، فشار ارزی سنگینی به باشگاه تحمیل خواهد کرد.

بازیکنی که حضورش به دلیل ابتلاء به ویروس هپاتیت حاشیه های زیادی را برای این تیم در ابتدای فصل ایجاد کرد تا در ۷ هفته ابتدایی نتواند برای سرخ‌ها بازی کند.

بیفوما گزینه سوم و هزینه دلاری دیگر

سومین بازیکن خارجی که اوسمار ویه‌را نامش را در لیست مازاد قرار داده، بیفوما است. طبق مفاد قرارداد، پرسپولیس برای جدایی این بازیکن نیز باید نزدیک به ۳۵۰ هزار دلار بابت باقیمانده قرارداد پرداخت کند؛ رقمی که مجموع ضررهای زمستانی را به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش می‌دهد.

بدهی‌های خارجی و خطر شکایت بین‌المللی



در کنار این فسخ‌ها، پرسپولیس همچنان با بدهی‌های خارجی معوق روبه‌رو است؛ بدهی‌هایی که هرچند به‌صورت جداگانه اندک به نظر می‌رسند، اما در مجموع و به‌صورت سرانگشتی، عددی نزدیک به یک میلیون دلار را تشکیل می‌دهند.

این بدهی‌ها مربوط به قراردادهایی است که در دوره مدیریت پیشین و توسط رضا درویش بسته شده و حالا پرداخت آن‌ها از توان مالی فعلی باشگاه خارج است.

آینده مبهم پرسپولیس در پرونده‌های حقوقی

با توجه به شرایط موجود، اگر راه‌حلی فوری برای تسویه این مطالبات پیدا نشود، احتمال شکایت طلبکاران خارجی به دادگاه‌های بین‌المللی و نهادهایی مانند فیفا بسیار جدی است؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به محرومیت‌های انضباطی، بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی و فشار مضاعف بر باشگاه شود.

نقل‌وانتقالات زمستانی پرسپولیس بیش از آنکه فنی باشد، به بحرانی مالی تبدیل شده است. تصمیمات عجولانه در بستن قرارداده، در زمان رضا درویش مدیرعامل وقت، حالا باشگاه را با ضرری نزدیک به یک میلیون دلار روبه‌رو کرده است. ضرری که اگر مدیریت نشود، می‌تواند آینده سرخپوشان را هم در داخل زمین و هم در اتاق‌های حقوقی تحت تأثیر قرار دهد.