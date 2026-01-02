به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در نیم‌فصل نخست لیگ برتر، با کسب ۲۸ امتیاز از ۱۵ مسابقه، واکنش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را به همراه داشته است. برخی این نتایج را قابل قبول می‌دانند و برخی دیگر معتقدند سرخپوشان هنوز با فاصله‌ای محسوس از پرسپولیس ایده‌آل قرار دارند.

حسن خان محمدی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی شرایط این تیم، تغییرات روی نیمکت و نیازهای فنی سرخ‌ها پرداخته است.

سنجش پرسپولیس باید بر اساس سرمربیان باشد

خان محمدی در ابتدای صحبت‌هایش با تأکید بر شرایط خاص این فصل پرسپولیس گفت: پرسپولیس را نمی‌توان صرفاً در قالب نیم‌فصل مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید هر دوره را با توجه به سرمربی آن بررسی کرد. این تیم فصل را با وحید هاشمیان آغاز کرد و در همان مقطع با مشکلات فنی و عدم توازن بازیکن در برخی خطوط مواجه شد. این مسائل باعث شد تیم به طراوت و شادابی لازم نرسد.

دوران وحید هاشمیان و دلایل تغییر

پیشکسوت پرسپولیس درباره دوران حضور وحید هاشمیان روی نیمکت سرخ‌ها توضیح داد: مخالفت یا انتقاد از آقای هاشمیان دلایل مختلفی داشت. از جمله کم‌تجربگی ایشان در لیگ برتر ایران، شناخت محدود از بازیکنان و شرایط خاص این لیگ. همه این عوامل دست به دست هم داد تا شیوه بازی پرسپولیس آن چیزی نباشد که هواداران انتظار داشتند و در نهایت باشگاه به این نتیجه رسید که تغییر سرمربی اجتناب‌ناپذیر است.

بازگشت روحیه جنگندگی با اوسمار ویه‌را

خان محمدی با اشاره به حضور اوسمار ویه‌را گفت: با آمدن اوسمار، پرسپولیس خیلی سریع به روحیه جنگندگی همیشگی خود برگشت. بردن دوباره اولویت اصلی شد و دیگر مسائلی مثل عدم شناخت بازیکنان از یکدیگر یا ناآشنایی با تفکرات تاکتیکی بهانه محسوب نمی‌شد. اوسمار با یکی دو پیروزی متوالی نشان داد که می‌تواند با همین مجموعه بازیکنان به نتیجه برسد.

نتیجه‌گرایی اولویت طبیعی است

کارشناس فوتبال ادامه داد: طبیعی است مربی‌ای که در میانه فصل به تیم اضافه می‌شود، بیش از هر چیز به دنبال نتیجه باشد. اوسمار هم از همین زاویه کار را شروع کرد. ابتدا سعی کرد ساختار دفاعی تیم را مستحکم کند و بعد به سراغ خلق موقعیت و تقویت خط حمله برود. این یک رویکرد منطقی برای تیمی است که باید سریع به مسیر برد بازگردد.

لزوم استفاده بهتر از موقعیت‌ها

پیشکسوت سرخ‌ها با انتقاد از عملکرد هجومی تیم گفت: پرسپولیس باید خیلی بیشتر قدر موقعیت‌هایش را بداند. این تیم نیاز دارد برای هر توپ بجنگد و در فاز هجومی با تمرکز و عطش بیشتری کار کند. خلق موقعیت کافی نیست؛ استفاده از آنهاست که تیم را به قهرمانی نزدیک می‌کند.‌

نیاز جدی به تقویت در دفاع و حمله

خان محمدی در پایان صحبت‌هایش به نیازهای نقل و انتقالاتی پرسپولیس اشاره کرد و گفت: پرسپولیس حداقل در دو پست، هم در خط دفاع و هم در خط حمله، نیاز جدی به تقویت دارد. این تیم نباید به سراغ بازیکنان معمولی برود. پرسپولیس تیم بزرگی است و برای موفقیت، باید بازیکنانی به‌مراتب باکیفیت‌تر و در سطح بالاتر جذب کند تا بتواند در ادامه فصل مدعی جدی قهرمانی باقی بماند.