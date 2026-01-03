طغیان اوسمار علیه دومین بازیکن خارجی پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در تماس تلفنی با پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، تأکید کرده که از عملکرد تیوی بیفوما رضایت کافی ندارد و سطح فنی این بازیکن را پایین‌تر از سایر بازیکنان تیم ارزیابی می‌کند.

سرمربی سرخپوشان پس از کنار گذاشتن سرژ اوریه و احمدزاده، حالا نام بیفوما را نیز در لیست خروج قرار داده و از مدیران باشگاه خواسته است زمینه جلب رضایت این بازیکن برای فسخ قرارداد را فراهم کنند.

سرمربی سرخ‌پوشان علاوه بر مسائل فنی، از رفتارهای بیفوما در رختکن نیز رضایت ندارد و اعتقاد دارد حضور او می‌تواند به فضای تیم آسیب بزند. به همین دلیل اوسمار علاقه‌ای به ادامه همکاری با این بازیکن ندارد.

در صورت نهایی شدن این تصمیم، تیوی بیفوما به عنوان دومین خرید گران‌قیمت خارجی پرسپولیس در این فصل، تنها پس از حدود ۵ ماه حضور در جمع سرخ‌ها از این تیم جدا خواهد شد.