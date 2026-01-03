  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

بیفوما باید برود؛

طغیان اوسمار علیه دومین بازیکن خارجی پرسپولیس!

طغیان اوسمار علیه دومین بازیکن خارجی پرسپولیس!

سرمربی تیم پرسپولیس خواستار جدایی دومین بازیکن خارجی گران قیمت این تیم در نیم فصل جاری لیگ برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در تماس تلفنی با پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، تأکید کرده که از عملکرد تیوی بیفوما رضایت کافی ندارد و سطح فنی این بازیکن را پایین‌تر از سایر بازیکنان تیم ارزیابی می‌کند.

سرمربی سرخپوشان پس از کنار گذاشتن سرژ اوریه و احمدزاده، حالا نام بیفوما را نیز در لیست خروج قرار داده و از مدیران باشگاه خواسته است زمینه جلب رضایت این بازیکن برای فسخ قرارداد را فراهم کنند.

سرمربی سرخ‌پوشان علاوه بر مسائل فنی، از رفتارهای بیفوما در رختکن نیز رضایت ندارد و اعتقاد دارد حضور او می‌تواند به فضای تیم آسیب بزند. به همین دلیل اوسمار علاقه‌ای به ادامه همکاری با این بازیکن ندارد.

در صورت نهایی شدن این تصمیم، تیوی بیفوما به عنوان دومین خرید گران‌قیمت خارجی پرسپولیس در این فصل، تنها پس از حدود ۵ ماه حضور در جمع سرخ‌ها از این تیم جدا خواهد شد.

کد خبر 6711002
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها