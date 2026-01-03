  1. ورزش
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

شکست خانگی گرگانی ها برابر کاله در آغاز هفته پانزدهم لیگ بسکتبال

دیدار تیم های شهرداری گرگان و کاله مازندران از هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی کاله به پایان رسید.

نخستین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال امروز (شنبه ١٣ دی) در سالن امام خمینی گرگان و میان دو تیم شهرداری کرگان و کاله برگزار شد.

در این دیدار بازیکنان کاله موفق شدند با نتیجه ٨٠ بر ٧٧ حریف میزبان خود را با شکست مواجه کنند. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دیدار رفت کاله در حضور تماشاگرانش برابر شهرداری گرگان شکست خورده بود.

در دیدار امروز، «جورجه گاگیچ» از تیم کاله با ۳۲ امتیاز،

۱۲ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۳۷ بهترین بازیکن زمین بود.

سایر دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال دوشنبه (۱۵ دی) برگزار می شود.

