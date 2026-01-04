به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه با برگزاری دیدارای هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) پیگیری می شود.

در این روز از مسابقات که دومین روز هفته پانزدهم به حساب می آید، استقلال در کرج با مهگل تیم قعرنشین جدول رده بندی روبرو می شود. این دیدار در شرایطی برگزار می شود که شاگردان مهران شاهین طبع آخرین برد خود در این فصل را در هفته یازدهم و برابر گلنور به دست آوردند. آنها بعد از آن دیدار خانگی متحمل سه شکست متوالی برابر کاله، شهرداری گرگان و نفت آبادان شدند.

این شرایط قطعا آبی پوشان را مصمم تر از همیشه برای کسب پیروزی در این هفته از مسابقات کرده است اگرچه آنها در شرایطی خاص برگزارکننده دیدار روز دوشنبه خود هستند چراکه به خاطر حکم انضباطی، محروم از در اختیار داشتن سرمربی هستند.

همزمان با دیدار تیم های مهگل و استقلال، تیم نفت آبادان که هفته گذشته سومین شکست متوالی فصل را به استقلال تحمیل کرد در دیدار خانگی برابر گلنور به میدان می رود. آبادانی ها می دانند که با پیروزی در این دیدار هم از رده پنجم بالاتر نمی روند اما آنها برای عدم سقوط به دو امتیاز کامل این بازی نیاز دارند.

پیش از این دیدارها، طبیعت دیدار خانگی خود را برابر پاس برگزار می کند به این امید که مانند نیم فصل نخست مسابقات صاحب برتری شود. البته که این تیم هم مانند نفت می داند با هیچ برد و نتیجه ای از رده چهارم بالاتر نمی رود.

آخرین دیدار این هفته از مسابقات هم در اصفهان میان دو تیم رعد پدافند هوایی و نفت زاگراس برگزار می شود.

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

دوشنبه ۱۵ دی

* طبیعت اسلامشهر - پاس کردستان (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن محمود مشحون تهران)

* مهگل البرز - استقلال تهران (ساعت ۱۶ - سالن نشاط کرج)

* پالایش نفت آبادان - گلنور اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* رعد پدافند هوایی اصفهان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (سالن ۱۶:۳۰ - سالن شهید میثمی اصفهان)

در هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال تیم پترونوین ماهشهر استراحت دارد ضمن اینکه تیم های شهرداری گرگان و کاله هم اولین دیدار این هفته را روز شنبه برگزار کردند که طی آن گرگانی ها در خانه متحمل شکست شدند.