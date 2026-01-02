به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های شهرداری گرگان و کاله مازندران از هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز شنبه (۱۳ دی) برگزار می شود.

شهرداری گرگان و کاله به ترتیب با ۲۴ و ۲۳ امتیاز در رده های اول و سوم جدول رده بندی قرار دارند اما فردا در شرایطی رو در روی هم قرار می گیرند که هر دو تیم نتیجه دیدارهای هفته گذشته خود را برابر گلنور اصفهان و طبیعت اسلامشهر واگذار کردند. البته این شکست ها، آنها را از جایگاه های شان (اول و سوم) جدا نکرد به خصوص که تیمی مانند استقلال هم در هفته چهاردهم باخت اما به هر حال شکست، بازیکنان و مربیان دو تیم را برای دیدار فردا و نتیجه گیری در آن مصمم تر کرده است.

علاوه بر این، دو تیم انگیزه های متفاوت دیگری هم برای نتیجه گیری در این بازی دارند مثل امتیاز دیدار خانگی و استفاده از آن برای شهرداری گرگان و جبران شکست نیم فصل برای کاله؛ همه اینها در کنار هم یعنی برگزاری دیدار جذاب و دیدنی در سالن امام خمینی گرگان.

دیدار شهرداری گرگان و کاله مازندران اولین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر است که روز شنبه برگزار خواهد شد. سایر دیدارهای این هفته روز دوشنبه (۱۵ دی) برگزار خواهند شد.

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

شنبه ۱۳ دی

* شهرداری گرگان - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

دوشنبه ۱۵ دی

* طبیعت اسلامشهر - پاس کردستان (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن محمود مشحون تهران)

* مهگل البرز - استقلال تهران (ساعت ۱۶ - سالن نشاط کرج)

* پالایش نفت آبادان - گلنور اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* رعد پدافند هوایی اصفهان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (سالن ۱۶:۳۰ - سالن شهید میثمی اصفهان)