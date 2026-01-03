  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

روز سخت بسکتبال گرگان مقابل کاله آمل

روز سخت بسکتبال گرگان مقابل کاله آمل

گرگان-تیم بسکتبال شهرداری گرگان در دیدار امروز برابر کاله آمل متحمل شکست شد.

دریافت 130 MB

تهیه و تدوین: مریم رضایی

کد خبر 6711441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها