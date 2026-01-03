https://mehrnews.com/x3b4hc ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲ کد خبر 6711441 استانها گلستان استانها گلستان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲ روز سخت بسکتبال گرگان مقابل کاله آمل گرگان-تیم بسکتبال شهرداری گرگان در دیدار امروز برابر کاله آمل متحمل شکست شد. دریافت 130 MB تهیه و تدوین: مریم رضایی کد خبر 6711441 کپی شد مطالب مرتبط دیدار شهرداری گرگان و ساجس لبنان به تعویق افتاد لیگ برتر بسکتبال - شهرداری گرگان و کاله آمل شکست خانگی گرگانی ها برابر کاله در آغاز هفته پانزدهم لیگ بسکتبال ضربه کاله آمل در دربی شمال؛ شهرداری گرگان در خانه شکست خورد تقابل شمالیهای زخمی در آغاز هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال برچسبها گلستان گرگان بسکتبال شهرداری گرگان
