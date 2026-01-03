https://mehrnews.com/x3b4gd ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶ کد خبر 6711393 استانها کردستان استانها کردستان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶ پخت و توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم ویژه میلاد امام علی(ع) در روستای کروندان دهگلان- ۵۰۰ پرس غذا به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر در روستای کروندان از توابع شهرستان دهگلان پخت و توزیع شد. دریافت 10 MB کد خبر 6711393 کپی شد مطالب مرتبط برپایی موکب پذیرایی بهمناسبت میلاد امام علی (ع) در آستانه اشرفیه جشن میلاد امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر در آستانه اشرفیه پویش ملی «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» در سنندج برگزار شد برچسبها شهرستان دهگلان میلاد امام علی(ع) روز پدر
