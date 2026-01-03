  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

پخت و توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم ویژه میلاد امام علی(ع) در روستای کروندان

دهگلان- ۵۰۰ پرس غذا به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر در روستای کروندان از توابع شهرستان دهگلان پخت و توزیع شد.

