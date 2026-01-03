  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷

برپایی موکب پذیرایی به‌مناسبت میلاد امام علی (ع) در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- ایستگاه صلواتی و پذیرایی مردمی در روز ولادت امام علی (ع) در آستانه اشرفیه برپا شد.

فیلم: هما اکبری

