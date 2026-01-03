https://mehrnews.com/x3b4gr ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷ کد خبر 6711403 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷ برپایی موکب پذیرایی بهمناسبت میلاد امام علی (ع) در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه- ایستگاه صلواتی و پذیرایی مردمی در روز ولادت امام علی (ع) در آستانه اشرفیه برپا شد. دریافت 43 MB فیلم: هما اکبری کد خبر 6711403 کپی شد مطالب مرتبط پخت و توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم ویژه میلاد امام علی(ع) در روستای کروندان جشن میلاد امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر در آستانه اشرفیه حال و هوای متفاوت شبهای میلاد امیرالمؤمنین(ع) در تهران جشن میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر در شهر توپ آغاج برچسبها ایستگاه صلواتی موکب میلاد امام علی(ع) آستانه اشرفیه
