برپایی موکب پذیرایی به‌مناسبت میلاد امام علی (ع) در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- ایستگاه صلواتی و پذیرایی مردمی در روز ولادت امام علی (ع) در آستانه اشرفیه برپا شد.