پویش ملی «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور و در آستانه سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پویش ملی نهال‌کاری روز پدر با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی در شهر سنندج اجرا شد.

این آئین با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، معاونان این اداره‌کل، نیروهای بسیج، جمعی از مسئولان محلی، تشکل‌های مردمی، جوانان داوطلب و کارکنان منابع طبیعی در پارک جنگلی پیرچنار برگزار شد.

در جریان این پویش، شرکت‌کنندگان با غرس نهال و کاشت بذر بادام کوهی، ضمن گرامیداشت مقام پدر و ارزش‌های دینی، بر ضرورت صیانت از طبیعت و توسعه فضای سبز تأکید کردند.

این برنامه با همکاری صدا و سیمای مرکز استان کردستان به‌صورت زنده پوشش داده شد و از شبکه استانی کردستان به روی آنتن رفت.

گفتنی است؛ پویش «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» در فضایی صمیمی و با مشارکت اقشار مختلف جامعه برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند فرهنگ، طبیعت و ارزش‌های معنوی را به نمایش گذاشت.