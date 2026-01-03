کرامتی: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایثار و اقتدار هر ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرعنگ صیاد کرامتی روز شنبه در ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تکاب، افزود: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایستادگی، ایثار و اقتدار هر ایرانی است و مردم ایران امروز در پاسداشت یاد و سلحشوری‌های مکتب ایثار و اقتدار خویش غبار فتنه دیگری را در کشور خنثی کردند.

وی ادامه داد: امروز روز جبهه کفر با بکارگیری عناصر خودفروخته داخلی درصدد ایجاد آشوب و اغتشاش است تا اعتراضات مردمی را به بیراهه کشاند.

سرهنگ کرامتی گفت: اعتراض با رعایت قانون، حق هر کسی است، اما اعتراض نبایستی منجر به ضربه به مردم و بیت المال شود.

وی افزود: شناخت دشمن و عوامل نفوذی می‌تواند هر فتنه‌ای را در نطفه خفه کند که بحمدالله مردم بصیر ایران اسلامی دارای چنین شناختی هستند.