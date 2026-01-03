  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

کرامتی: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایثار و اقتدار هر ایرانی است

ارومیه- فرمانده ناحیه بسیج تکاب گفت: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایستادگی، ایثار و اقتدار هر ایرانی است و مردم ایران امروز در پاسداشت این مکتب غبار فتنه دیگری را خنثی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرعنگ صیاد کرامتی روز شنبه در ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تکاب، افزود: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایستادگی، ایثار و اقتدار هر ایرانی است و مردم ایران امروز در پاسداشت یاد و سلحشوری‌های مکتب ایثار و اقتدار خویش غبار فتنه دیگری را در کشور خنثی کردند.

وی ادامه داد: امروز روز جبهه کفر با بکارگیری عناصر خودفروخته داخلی درصدد ایجاد آشوب و اغتشاش است تا اعتراضات مردمی را به بیراهه کشاند.

سرهنگ کرامتی گفت: اعتراض با رعایت قانون، حق هر کسی است، اما اعتراض نبایستی منجر به ضربه به مردم و بیت المال شود.

وی افزود: شناخت دشمن و عوامل نفوذی می‌تواند هر فتنه‌ای را در نطفه خفه کند که بحمدالله مردم بصیر ایران اسلامی دارای چنین شناختی هستند.

