رحمانی: شهدا، فارغ ازدین و قومیت، مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز سنبه به مناسبت آغاز سالی نو میلادی با حضور در منزل خانواده معزز شهید ارمنی ساکو مجنونیانس، با آنان دیدار و گفت وگو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار که به مناسبت آغاز سال نو میلادی انجام شد، ضمن تبریک این مناسبت، یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای اقلیت‌های دینی را گرامی داشت.

رضا رحمانی با تأکید بر نقش برجسته شهدای ادیان الهی در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور، گفت: شهدا، فارغ از دین و قومیت، مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند و خانواده‌های آنان سرمایه‌های معنوی جامعه به شمار می‌روند.

وی همچنین با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان مختلف در آذربایجان‌غربی، این استان را نماد وحدت، همدلی و برادری دانسته و افزود: خون پاک شهدا، پیونددهنده دل‌های مردم این سرزمین است.

دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با خانواده شهید آشوری سرگون آکویانس

رحمانی همچنین در دیدار با خانواده شهید آشوری سرگون آکویانس، با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت، استقلال و عزت کشور گفت: شهدای اقلیت‌های دینی در کنار دیگر شهدای ایران اسلامی، با ایثار جان خود نشان دادند که دفاع از میهن فراتر از هر دین، قومیت و زبان است.

وی همچنین آذربایجان‌غربی را نماد همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و اقوام مختلف دانسته و افزود: وحدت و همدلی میان مردم این استان، ریشه در فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا دارد.