به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی شامگاه شنبه در آئین ملی «شکوه ایمان» یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت و اقتدار که با حضور گسترده معتکفان در مسجد امام حسن عسکری (ع) قم برگزار شد، با اشاره به مسئله هویت و نقش آن در سرنوشت ملت‌ها، اظهار کرد: هر جامعه‌ای با هویت خود شناخته می‌شود و هویت، عامل اصلی عزت، استقلال یا ذلت یک ملت است.



وی با طرح این موضوع که «ایرانی بودن» صرفاً یک عنوان جغرافیایی نیست، افزود: وقتی از هویت ایرانی سخن می‌گوئیم، باید روشن شود این هویت بر چه مبنایی شکل گرفته است و هویت ایرانی در طول تاریخ، با پیوند عمیق با امام حسین (ع)، امیرالمؤمنین علی (ع) و فرهنگ اهل‌بیت (ع) معنا یافته و همین پیوند، شاخص اصلی آن را شکل داده است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مقاومت، مهم‌ترین شاخص این هویت است، تصریح کرد: مقاومت در منطق دینی، به‌معنای ایستادگی برای احقاق حق و مقابله با باطل است، مقاومتی که هدف آن حفظ دین خدا، برافراشتن پرچم توحید و جلوگیری از سلطه باطل بر سرنوشت انسان‌هاست.



آیت‌الله اراکی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره جبهه ایمان گفت: قرآن کریم جبهه‌ای را معرفی می‌کند که حتی زخم‌ها و آسیب‌ها، آن را تضعیف نمی‌کند، بلکه به عامل قدرت و استحکام بیشتر تبدیل می‌شود، جبهه‌ای که از دشمن هراس ندارد و در سخت‌ترین شرایط نیز به مسیر خود ادامه می‌دهد.



وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با بسیج همه توان خود جبهه مقاومت را تضعیف کنند، افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که هر میزان دشمنان بر فشار، تهدید و توطئه افزوده‌اند، جبهه مقاومت نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه با اتکال به خداوند، مقتدرتر از گذشته ظاهر شده است.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به روحیه استقامت در سیره امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: ایستادگی تا آخرین نفس و پایداری تا آخرین نفر، از ویژگی‌های بارز هویت علوی است که در تاریخ اسلام با نمونه‌های روشنی همچون حضرت ابوالفضل العباس (ع) جلوه‌گر شده و مفهوم واقعی مقاومت را به تصویر کشیده است.



آیت‌الله اراکی ادامه داد: همین روحیه علوی و حسینی در دوران معاصر نیز تداوم یافته و اگر فرماندهانی چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یا دیگر فرماندهان و دانشمندان کشور به شهادت می‌رسند، مسیر مقاومت متوقف نمی‌شود، چرا که این راه، راه یک فرد نیست، بلکه مسیر یک ملت با هویت مشخص است.



وی با تأکید بر اینکه هویت علوی محدود به عرصه نظامی نیست، گفت: این هویت در همه میدان‌ها حضور دارد، از جبهه علم و پیشرفت علمی گرفته تا عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت اجتماعی و همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) در همه عرصه‌های زندگی، الگوی استقامت، عدالت و خدمت به مردم بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجربه تلخ دوران وابستگی ایران در گذشته اظهار کرد: هر زمان که هویت علوی از جامعه فاصله گرفته شد، کشور دچار ضعف و سلطه‌پذیری شد و حتی بیگانگان برای سرنوشت ملت ایران تصمیم‌گیری کردند، اما بازگشت به این هویت، ایران را به کشوری مستقل، مقاوم و اثرگذار تبدیل کرده است.



وی با بیان اینکه رسانه‌ها، علما و نخبگان نقش مهمی در حفظ این سرمایه دارند، تصریح کرد: تبیین هویت علوی ایرانیان یک ضرورت راهبردی است و همه صاحبان قلم، بیان و رسانه باید در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند؛ چرا که بدون این هویت، انسجام و قدرت ملی آسیب می‌بیند.



آیت‌الله اراکی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه اعتکاف اشاره کرد و گفت: اعتکاف فرصتی برای بازگشت به هویت اصیل ولایی و پیوند دوباره با امام است، فرصتی برای پالایش روح از آلودگی‌های روزمره و تقویت ارتباط با جریان امامت.



وی با بیان اینکه اعتکاف در متن آموزه‌های امامت قرار دارد، افزود: حضور در مسجد و خلوت با خدا، زمینه‌ساز تقویت اخلاص، تقوا و تلاش در مسیر الهی است، همان ویژگی‌هایی که در سیره امامان معصوم (ع) به‌ویژه امیرالمؤمنین (ع) برجسته بوده است.