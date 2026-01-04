مصیب عباسی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امیرالمومنین علی (ع) و با اشاره به تقارن گرامیداشت مقام پدر و روز مرد با سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این مناسبت‌ها را فرصتی برای بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی و جایگاه ملت ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی دانست.

وی با تجلیل از مقام شهدا و شهید حاج قاسم سلیمانی و تبریک روز مرد به مردان ایرانی، خاطرنشان کرد: یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار دل‌ها، همواره الهام‌بخش ملت ایران در مسیر مکتب شهدا و دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن ایرانی اسلامی است.

عباسی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران یک گفتمان نوین را در جهان مخابره کرد، افزود: انقلاب اسلامی مبتنی بر قرآن، عقلانیت، علم و پیشینه تمدنی ایران است؛ گفتمانی که نه ظلم می‌پذیرد و نه به خود اجازه می‌دهد ظلمی را علیه دیگران روا دارد. این گفتمان در نقطه مقابل تفکر فرعونی، استکباری و نظام سلطه جهانی قرار دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماهیت استقلال‌طلبانه انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی مروج آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی و دفاع قاطع از تمامیت ارضی، هویت تمدنی و اسلامی خود است. نظامی که بر پایه اراده ملت ایران شکل گرفت و پیوند آن با مردم، پیوندی ناگسستنی است.

وی با مرور چهار دهه گذشته گفت: در طول ۴۷ سال گذشته، انواع فتنه‌ها و توطئه‌های نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از سوی دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شد، اما همگی با هوشیاری و انسجام ملت ایران خنثی گردید.

عباسی با اشاره به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از اعتراضات مردمی بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی هر از چند گاهی اعتراضات مردم به عملکرد برخی مسئولان را به نفع خود تفسیر می‌کنند، در حالی که در اشتباه محاسباتی جدی به سر می‌برند. ملت ایران بارها نشان داده که اعتراضات علیه ناکارآمدی‌هاست و ربطی به اصل جمهوری اسلامی ندارد.

وی افزود: آنچه در حوادث اخیر و آنچه از آن به‌عنوان جنگ ۱۲ روزه یا دفاع مقدس دوم یاد می‌شود، به‌خوبی نشان داد که ملت ایران در سمت درست تاریخ ایستاده و در بزنگاه‌ها با اتحاد، همسویی با نیروهای مسلح و اطاعت از مقام معظم رهبری، دشمن را به شکست واداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان با تأکید بر تمایز روشن میان اعتراض و اغتشاش اظهار کرد: اعتراض مردم به مشکلات اقتصادی، حرکتی منطقی، قانونی و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی است. در جمهوری اسلامی، ملت حق دارد مسئولان را مورد سوال، مطالبه و حتی استیضاح قرار دهد. وظیفه مسئولان نیز ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده، امیدآفرین و کارآمد است.

وی ادامه داد: ترامپ که خود را مدعی حقوق ملت ایران معرفی می‌کند، بداند بخش عمده فشارها و مشکلات اقتصادی امروز مردم ایران، محصول مستقیم سیاست‌های خصمانه، تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دولت وی است. ادعای دلسوزی برای مردم ایران، وقتی با تحریم دارو، معیشت و زندگی روزمره همراه می‌شود، چیزی جز فریب افکار عمومی نیست. ملت ایران، چهره واقعی این ادعاهای دروغین را به‌خوبی می‌شناسد.

عباسی با هشدار به دشمنان خارجی گفت: ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد شیطان‌های آمریکایی و صهیونیستی از فضای مطالبه‌گری مردم سوءاستفاده کرده و آن را به آشوب و اغتشاش تبدیل کنند. ملت ایران با بصیرت دینی، مرز اعتراض قانونی و اغتشاش را به‌خوبی می‌شناسد و صف خود را از عوامل وابسته جدا می‌کند.

وی افزود: تمام هزینه‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در فضای مجازی و جنگ شناختی برای جداسازی ملت ایران از انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، با شکست، یأس و تحقیر مواجه شده است. پیوند ملت با انقلاب، جمهوری اسلامی و رهبری، پیوندی آگاهانه، عالمانه و دشمن‌کش است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی از ملت ایران گفت: ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است و جمهوری اسلامی را حرم می‌داند. این ملت هرگز اجازه نخواهد داد جاسوسان و عوامل بیگانه به این حرم تعرض کنند.

عباسی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود عملکرد مسئولان خاطرنشان کرد: امید است با تصمیمات درست، حسن اجرا و کارآمدی بیشتر، موانع اقتصادی و فرهنگی پیش‌روی مردم هرچه سریع‌تر برطرف شود تا آرامش و ثبات به زندگی ملت ایران بازگردد.

وی گفت: ملت ایران، ملتی بزرگ، آگاه، انقلابی، دوست‌داشتنی و سرافراز است؛ ملتی که شایسته بهترین خدمات و بالاترین سطح از مسئولیت‌پذیری از سوی کارگزاران خود است.