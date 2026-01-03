شمس الدین: سردار سلیمانی پرورش‌ یافته مکتب امیرالمؤمنین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس‌الدین شامگاه شنبه، در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که به همت هیأت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه برگزار شد، از جایگاه معنوی ایام ماه‌های رجب، شعبان و رمضان گفت و اظهار کرد: اگر کسی ماه رجب را نتوانست استفاده کند، بهره او از ماه رمضان اندک خواهد بود.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه استغفار در این ماه بسیار تاکید شده است، افزود: در ماه شعبان که ماه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است، امید است با پاکی که از ماه رجب به دست آوردیم از معنویت و تقرب به خداوند بهره مند شویم.

وی با اشاره به شخصیت برجسته امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: سردار سلیمانی از پرورده‌های امیرالمؤمنین علی (ع) ائمه معصومین و امامین انقلاب بود که نه تنها به جامعه ما بلکه به جامعه بشریت عرضه شد.

حجت‌الاسلام شمس الدین یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی را پرورش همین افراد بیان کرد و افزود: جایگاه شهید سلیمانی بسیار بالا و والا است.

وی تصریح کرد: این جایگاه هم از لحاظ معنوی و سلوک عرفانی و هم از لحاظ خدمات و آثاری که در حیات شهید و پس از شهادت برای همه در عرصه‌های نظامی و سیاسی وجود داشته، جایگاه برجسته و کم‌نظیری دارد.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهید سلیمانی گفت: ویژگی افرادی چون سردار شهید، گمنامی و بی‌نیازی از شهرت در جامعه، در زمان حیات است.

وی گفت: رهبر فرمودند که سیره و رفتار شهید سلیمانی دست‌نیافتنی نیست، بلکه در دسترس همه است و این ویژگی مکتب اهل بیت (ع) است که در هر زمانی شاگردانی اینگونه پرورش می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شمس الدین از سه ویژگی برجسته سردار سلیمانی «ایمان، اخلاص و عمل» گفت و اظهار کرد: ایمان موتور محرکه انسان است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کاستی‌ها و نقاط ضعف ناشی از عدم اعتقاد به مباحث دینی و اهداف متعالی است گفت: ایمان؛ باور و اعتقاد به خدای متعال، وعده‌های الهی، دستورات الهی، پیامبر و حجت الهی است.

امام جمعه بندرانزلی اصل التزام به ولایت فقیه را مهم دانست و افزود: انسان باید نسبت به آنچه از رهبری و امامت جامعه صادر می‌شود مطیع باشد.

وی عمود نظام اسلامی را حفظ ولایت دانست و گفت: اگر این باور حقیقی و راسخ به ولایت فقیه وجود داشته باشد، هیچ‌گاه لغزش و فتنه‌ای برای دشمنان پدید نخواهد آمد.

وی اخلاص را دومین ویژگی شهید سلیمانی دانست و اظهار کرد: خلاص اصل بزرگی است که اگر در انسان نباشد هیچ عملی پذیرفته نمی‌شود.

امام جمعه بندرانزلی تصریح کرد: شهید سلیمانی اهل ریاست‌طلبی نبود و همین اخلاص، همراه با ایمان، او را محبوب دل‌ها کرد؛ نه تنها در میان مسلمانان، بلکه در میان همه انسان‌ها. هر جا آثار خدمت نظام اسلامی دیده می‌شود، نام شهید سلیمانی نیز در آنجا حضور دارد.

وی با بیان اینکه سومین ویژگی شهید سلیمانی عمل و تلاش بی‌وقفه بود، گفت: شهید سلیمانی اهل کار و حضور در میدان بود و در هر شرایط و بحرانی که نیاز به حضور داشت، حاضر می‌شد.

حجت‌الاسلام شمس الدین حضور دائمی شهید سلیمانی در میدان و کار خستگی‌ناپذیری را رمز ماندگاری نام و یاد وی بیان کرد و افزود: تلاش و مجاهدت سردار سلیمانی نه تنها در دوران حیات، بلکه پس از شهادت نیز الهام‌بخش است.

وی شهدا را سندهای افتخار کشور و نقاط قوت نظام اسلامی دانست و گفت: خداوند به برکت وجود امام خامنه‌ای، دعاهای خالصانه ولی فقیه، مردم و خانواده‌های شهدا، ایران عزیز را همیشه از خطرات و توطئه‌ها دور نگه دارد.