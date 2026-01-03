ضربه کاله آمل در دربی شمال؛ شهرداری گرگان در خانه شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم‌های شهرداری گرگان و کاله آمل از هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، عصر امروز شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد و در پایان، این تیم کاله آمل بود که در دربی جذاب شمال کشور با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ به پیروزی رسید.

این مسابقه که با استقبال پرشور هواداران گرگانی همراه بود، از ابتدا تا پایان با رقابتی نزدیک و فشرده دنبال شد و اختلاف امتیاز دو تیم همواره در حداقل باقی ماند. در دقایق پایانی، کاله آمل با تمرکز بالاتر و استفاده بهتر از فرصت‌ها، موفق شد نتیجه را به سود خود رقم بزند و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خارج از خانه را کسب کند.

این پیروزی، جایگاه کاله آمل را در جدول رقابت‌ها بهبود بخشید و بار دیگر نشان داد که دربی شمال یکی از حساس‌ترین و جذاب‌ترین دیدارهای لیگ برتر بسکتبال کشور است.