  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

ضربه کاله آمل در دربی شمال؛ شهرداری گرگان در خانه شکست خورد

ضربه کاله آمل در دربی شمال؛ شهرداری گرگان در خانه شکست خورد

در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم کاله آمل در دیداری نفس‌گیر و حساس، امروز شنبه در سالن امام خمینی گرگان موفق شد با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ میزبان خود شهرداری گرگان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم‌های شهرداری گرگان و کاله آمل از هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، عصر امروز شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد و در پایان، این تیم کاله آمل بود که در دربی جذاب شمال کشور با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ به پیروزی رسید.

این مسابقه که با استقبال پرشور هواداران گرگانی همراه بود، از ابتدا تا پایان با رقابتی نزدیک و فشرده دنبال شد و اختلاف امتیاز دو تیم همواره در حداقل باقی ماند. در دقایق پایانی، کاله آمل با تمرکز بالاتر و استفاده بهتر از فرصت‌ها، موفق شد نتیجه را به سود خود رقم بزند و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خارج از خانه را کسب کند.

این پیروزی، جایگاه کاله آمل را در جدول رقابت‌ها بهبود بخشید و بار دیگر نشان داد که دربی شمال یکی از حساس‌ترین و جذاب‌ترین دیدارهای لیگ برتر بسکتبال کشور است.

کد خبر 6711260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها