۱۴ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۹

نگرانی اروپایی‌ها از هدف قرار گرفتن توسط آمریکا

نگرانی اروپایی‌ها از هدف قرار گرفتن توسط آمریکا

یک مقام بلندپایه اروپایی به نگرانی کشورهای این قاره نسبت به هدف قرار گرفتن توسط آمریکا بعد از تجاوز این کشور به ونزوئلا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیپلمات اروپایی بلند پایه در بروکسل در گفتگو با تاس تاکید کرد: ربودن مادورو با استفاده از زور و خشونت یک پیام واضح برای جهانیان دارد؛ آمریکا برای تحقق اهداف سیاسی خود از اهرم نظامی به صورت مستقیم استفاده می‌کند حتی اگر به قیمت زیر پا گذاشتن حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل باشد.

وی افزود: این پیام به اروپا نیز رسیده است. برای نخستین بار در تاریخ ناتو طی ۷۵ سال گذشته کشورهای اروپایی خود را شریک سیاسی نمی‌دانند بلکه اهداف احتمالی در برابر آمریکا به ویژه در سایه خواسته‌های این کشور در قبال گرینلند می‌بینند. این اوضاع یک خلأ امنیتی در قاره اروپا ایجاد کرده و باعث می‌شود این کشورها به دنبال تسریع طرح خود برای مسلح شدن به صورت مستقل از چتر آمریکا باشند.

تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اقدام یک حرکت خطرناک به شمار می‌رود که باعث شعله رو شدن درگیری‌های منطقه‌ای و بین المللی می‌شود.

    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      خودتان را مسخره کنید آمریکا یعنی اروپا هر دو هم وحشی
    • مهدی اسماعیل پور IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      خاک بر سر اروپایی ها

