  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۷:۱۲

گوترش: تحولات ونزوئلا بدعتی خطرناک است

گوترش: تحولات ونزوئلا بدعتی خطرناک است

دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره حمله آمریکا به ونزوئلا، این تحولات را بدعتی خطرناک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها در ونزوئلا خواست وارد گفت‌وگویی فراگیر شوند و به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند.

وی درباره تشدید تنش‌ها در ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور ابراز نگرانی کرد.

استفان دوجاریک سخنگوی گوترش به نقل از وی اعلام کرد: این رویدادها بدعتی خطرناک به شمار می‌آید. دبیرکل همچنان بر اهمیت احترام کامل همه طرف‌ها به حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، تاکید می‌کند. او عمیقاً نگران است که حقوق بین‌الملل رعایت نشده باشد.

گوترش از همه طرف‌ها در ونزوئلا خواست در چارچوب احترام کامل به حقوق بشر و حاکمیت قانون، وارد گفت‌وگویی فراگیر شوند.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

کد خبر 6711528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      حقوق بشر و منشور سازمان ملل برای شما معنایی نداره، همتون از یه قبیله هستین حیات وحش غرب وحشی، برای خودتون و همدستانتون میشه ابراز نگرانی، برای کسی که برخلاف تفکر و منافع شما باشه میشه قطعنامه و محکوم کردن و تحریم و .....و.... خاک بر سره کسی که به شما جماعت وحشی دل ببنده خاک برسر غرب پرستان وطن فروش..... جایزه نوبل چه خبر خانم ماریا....؟ عجب قدرتی بدست گرفتی...میگفتی بزن ترامپ که خوب میزنی.....حالا خوب خوردی خانم نوبلی؟
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اینکه آمریکا درکمتراز۲۴ساعت کشوری رااشغال می کنداین نشانه ضعف آن کشوراست بایدخودراتقویت کندبدون مزاحمت برای همسایگان این که موادمخدربه آمریکا قاچاق می‌شود این صعف آمریکا بایدقوی شودبرای عدم مصرف وعدم وروددرحدمرزهایش نه باحمله به مبدا تولید اگرقراربه حمله به منبع تولیداست بایدتمام دنیابه آمریکا حمله کنندبرای تولیدسلاح اتمی'میکروبی'شیمایی'غارت منابع'زورگویی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها