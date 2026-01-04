گوترش: تحولات ونزوئلا بدعتی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از همه طرفها در ونزوئلا خواست وارد گفتوگویی فراگیر شوند و به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند.
وی درباره تشدید تنشها در ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور ابراز نگرانی کرد.
استفان دوجاریک سخنگوی گوترش به نقل از وی اعلام کرد: این رویدادها بدعتی خطرناک به شمار میآید. دبیرکل همچنان بر اهمیت احترام کامل همه طرفها به حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، تاکید میکند. او عمیقاً نگران است که حقوق بینالملل رعایت نشده باشد.
گوترش از همه طرفها در ونزوئلا خواست در چارچوب احترام کامل به حقوق بشر و حاکمیت قانون، وارد گفتوگویی فراگیر شوند.
آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کردهاند.
