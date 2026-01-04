به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لولا دا سیلوا رئیس‌جمهوری برزیل حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را عبور از خطوط قرمز اعلام کرد.

لولا در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: حمله به کشورها و نقض آشکار حقوق بین‌الملل، نخستین گام به سوی جهانی آکنده از خشونت، هرج‌ومرج و بی‌ثباتی است؛ جهانی که در آن قانون زور بر چندجانبه‌گرایی غلبه می‌کند.

او افزود: حملات آمریکا یادآور «بدترین دوره‌های مداخله» واشنگتن در سیاست آمریکای لاتین است و صلح در سراسر منطقه را تهدید می‌کند.

رئیس جمهوری برزیل گفت: جامعه بین‌المللی باید از طریق سازمان ملل متحد، پاسخی قاطع به این رویداد بدهد.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.