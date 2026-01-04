  1. بین الملل
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۷:۳۱

برزیل خواستار پاسخ قاطع جامعه بین‌الملل به ربایش مادورو شد

رئیس‌جمهوری برزیل خواستار پاسخ قاطع جامعه بین‌الملل به اقدام آمریکا در ربایش رئیس‌جمهوری ونزوئلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لولا دا سیلوا رئیس‌جمهوری برزیل حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را عبور از خطوط قرمز اعلام کرد.

لولا در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: حمله به کشورها و نقض آشکار حقوق بین‌الملل، نخستین گام به سوی جهانی آکنده از خشونت، هرج‌ومرج و بی‌ثباتی است؛ جهانی که در آن قانون زور بر چندجانبه‌گرایی غلبه می‌کند.

او افزود: حملات آمریکا یادآور «بدترین دوره‌های مداخله» واشنگتن در سیاست آمریکای لاتین است و صلح در سراسر منطقه را تهدید می‌کند.

رئیس جمهوری برزیل گفت: جامعه بین‌المللی باید از طریق سازمان ملل متحد، پاسخی قاطع به این رویداد بدهد.

آمریکا جمعه شب با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور و همسرش را ربود. کشورهای مختلف، اقدام واشنگتن را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده‌اند.

