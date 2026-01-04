صادرات بیش از ۶۲۹ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اطهارکرد: طی ۹ ماهه سال جاری صادرات ۶۲۹ هزار و۳۳۱ تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: این میزان توسط ۱۳ هزار و ۹۳۳ سفر صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بحث تناژ ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: این میزان صادرات شامل سیمان، آهن آلات، کاشی و سرامیک و تره بار بوده است.

جلال زاده اضافه کرد: طی این مدت همچنین، ترانزیت ۷۳۷ هزار و ۷۶۹ تن کالا توسط ۳۰ هزار و ۲۲۳ سفر انجام شده است که در تناژ جابجا شده ۲۳ درصد رشد داشته است.

وی عمده کالای ترانزیتی را شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، داروهای گیاهی و لاستیک عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت دو شعبه شرکت حمل و نقل بین‌المللی مسافر تصریح کرد: طی این مدت ۱۵۳۳ مسافر با ناوگان حمل و نقل بین‌الملل از پایانه مرزی استان جابجا شدند که میانگین کل تردد روزانه مسافر حدود ۶ نفر بوده است.

جلال زاده اضافه کرد: همچنین تردد مسافر پیاده ورودی از پایانه مرزی ماهیرود ۱۲ هزار و ۷۵۳ نفر و خروجی از پایانه ۱۹ هزار و ۲۵ نفر بوده است.

وی یادآور شد: باتوجه به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای افغانستان تلاش این اداره‌کل با فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایانه‌های ماهیرود بر گسترش روابط اقتصادی نزدیک بوده تا همچنان شاهد افزایش جابجایی کالا از این پایانه مرزی باشیم.