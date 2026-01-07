  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

افزایش ۱۳۹ درصدی کشف تخلفات اضافه‌تناژ در محورهای خراسان جنوبی

بیرجند- معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از افزایش ۱۳۹ درصدی کشف تخلفات اضافه‌تناژ طی سال جاری در محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی ظهر چهارشنبه در جمع رسانه‌ها بیان کرد: طرح تشدید برخورد با متخلفان حمل بار بیش از ظرفیت قانونی، طی ۹ ماهه اول امسال به کشف و اعمال قانون نسبت به ۶ هزار و ۹۴۴ مورد تخلف در این استان انجامیده است.

وی با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳۹ درصدی را نشان می‌دهد، افزود: این طرح با تمرکز بر شناسایی و برخورد با تخلفات با «تناژ بالا» که آسیب بیشتری وارد می‌کنند، با همکاری پلیس راه استان در حال اجراست.

مزیدی بیان کرد: هدف اصلی از اجرای جدی این طرح صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از خسارت به راه‌ها، مدیریت ایمنی و کاهش تصادفات است.

معاون حمل و نقل خراسان جنوبی از نظارت و کنترل مستمر در محورهای پرتخلفی مانند خوسف، بیرجند و طبس خبر داد و گفت: این نظارت‌ها با استفاده از باسکول‌های ثابت و سیار و همراهی پلیس راه، به منظور جلوگیری از تکرار تخلف و خسارت به سرمایه‌های ملی انجام می‌شود.

وی بر کنترل ایمنی و مهار بار، ایمنی ناوگان، استفاده از تجهیزات استاندارد و لزوم معاینه‌فنی و سلامت خودروها به عنوان مهم‌ترین ابزارهای کاهش تخلفات و افزایش ایمنی جاده‌ها تأکید کرد.

