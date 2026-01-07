به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مزیدی ظهر چهارشنبه در جمع رسانهها بیان کرد: طرح تشدید برخورد با متخلفان حمل بار بیش از ظرفیت قانونی، طی ۹ ماهه اول امسال به کشف و اعمال قانون نسبت به ۶ هزار و ۹۴۴ مورد تخلف در این استان انجامیده است.
وی با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳۹ درصدی را نشان میدهد، افزود: این طرح با تمرکز بر شناسایی و برخورد با تخلفات با «تناژ بالا» که آسیب بیشتری وارد میکنند، با همکاری پلیس راه استان در حال اجراست.
مزیدی بیان کرد: هدف اصلی از اجرای جدی این طرح صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از خسارت به راهها، مدیریت ایمنی و کاهش تصادفات است.
معاون حمل و نقل خراسان جنوبی از نظارت و کنترل مستمر در محورهای پرتخلفی مانند خوسف، بیرجند و طبس خبر داد و گفت: این نظارتها با استفاده از باسکولهای ثابت و سیار و همراهی پلیس راه، به منظور جلوگیری از تکرار تخلف و خسارت به سرمایههای ملی انجام میشود.
وی بر کنترل ایمنی و مهار بار، ایمنی ناوگان، استفاده از تجهیزات استاندارد و لزوم معاینهفنی و سلامت خودروها به عنوان مهمترین ابزارهای کاهش تخلفات و افزایش ایمنی جادهها تأکید کرد.
نظر شما