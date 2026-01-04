به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی از انتشار فراخوان نخستین جشنواره بین‌المللی شعر بلوچ خبر داد و اظهار کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ است و مراسم اختتامیه نیز در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن‌ماه سال جاری در شهرستان بندر جاسک برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره پیش از این به صورت منطقه‌ای و در سه دوره گذشته، با شرکت شاعران سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان برگزار می‌شد. با توجه به پراکندگی جمعیتی و تأثیرگذاری فرهنگی قوم ایرانی بلوچ در کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، هند، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و مناطق شرق آفریقا، برای نخستین بار بخش بین‌الملل به این رویداد فرهنگی افزوده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در ادامه به برنامه‌های جنبی این جشنواره اشاره کرد و گفت: در راستای تاکید بر اهمیت زبان و ادبیات بلوچ، نشست تخصصی «زبان و ادبیات بلوچ» نیز در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در بندرعباس و با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران زبان بلوچی و جمعی از مقامات سیاسی و فرهنگی بین‌المللی برگزار خواهد شد.