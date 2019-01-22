محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :جشنواره منطقه ایی شعربلوچ بزرگترین رویداد فرهنگی هنری در جاسک است که فرصتی بسیار مهم جهت اشاعه فرهنگ قوم بلوچ و اتحاد بیشتر بین اقوام ایران اسلامی می شود.

رادمهر بیان داشت: جشنواره منطقه‌ای شعر بلوچ، شاعرانی را از استان‌های جنوبی کشور، استان هرمزگان، استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان، برای یک رویداد خیلی مهم دور هم گرد می‌آورد.

فرماندار جاسک بر ضرورت برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای شعر بلوچ تأکید کرد گفت: ‌ با ایجاد تفاهم نامه همکاری بین اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و منطقه دوم نیروی دریایی ولایت ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسائل فرهنگی این برنامه ها با شور و نشاط بیشتری برگزار خواهد شد.

رادمهر تصریح کرد: از تمامی ارگانهای دولتی و غیر دولتی در سطح شهرستان خواستارم در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره مردمی تمام تلاش خود را به خرج دهند تا جشنواره‌ای آبرومند در جاسک برگزار شود.

رادمهر ادامه عنوان کرد: منطقه دوم نیروی دریایی ولایت جاسک در تمامی فصول یار مردم و مسئولان شهرستان بوده است که یقیناً به مانند گذشته در کنار مردم شهرستان در برگزاری مراسمات خودنمایی می‌کند و این یک اتفاق بسیار بزرگ از برکت حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران بشمار می‌آید.

وی ادامه داد: ایجاد تفاهم نامه همکاری بین اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای شعر بلوچ و مسائل فرهنگی خطه مکران باعث رشد و شکوفایی خواهد شد و این یک اتفاق میمون در جلوگیری از تهاجم فرهنگی خواهد بود.

رئیس شورای اداری شهرستان جاسک بیان داشت : جشنواره منطقه ایی شعربلوچ بزرگترین رویداد فرهنگی هنری در جاسک است که فرصتی بسیار مهم جهت اشاعه فرهنگ قوم بلوچ و اتحاد بیشتر بین اقوام ایران اسلامی است که در این جشنواره بسیاری از شخصیت های ادبی، علمی، سیاسی حضور خواهند داشت.

رادمهر گفت: با توجه به اینکه جشنواره منطقه‌ای شعر بلوچ در بندر جاسک برگزار می شود میهمانان بسیاری را از استان‌های همجوار حضور خواهند داشت نهایت مهمان نوازی در جشنواره رعایت شود تا انشاالله شاهد برگزاری بهترین برنامه‌ها باشیم.