جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود. دستور کار این کمیسیون به شرح زیر است.
دوشنبه:
انتخاب هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند
ارائه گزارش وزارت نفت در خصوص احکام، الزامات و جداول کلان و ردیفهای مرتبط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و عملکرد سال ۱۴۰۴ و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ارائه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد و نحوه اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سهشنبه:
بررسی نحوه اجرای حکم بند (ض) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
بررسی جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور، سازمان هدفمندی یارانهها، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
