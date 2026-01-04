  1. سیاست
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

بررسی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کمیسیون اقتصادی مجلس

اجرای احکام قانونی درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی این هفته در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور کار این کمیسیون به شرح زیر است.

دوشنبه:

انتخاب هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند

ارائه گزارش وزارت نفت در خصوص احکام، الزامات و جداول کلان و ردیف‌های مرتبط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و عملکرد سال ۱۴۰۴ و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ارائه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد و نحوه اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

سه‌شنبه:

بررسی نحوه اجرای حکم بند (ض) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

