حکمت جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان سوخت توزیعی شامل ۵۷ میلیون لیتر در بهار، ۵۷ میلیون لیتر در تابستان و ۴۱ میلیون لیتر در پاییز بوده است، افزود: این اقدام برای پشتیبانی از فعالیت‌های مکانیزه و جهت بکارگیری در ماشین آلات خودگردان کشاورزی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت کشاورزی حفاظتی و اثرات آن در کاهش مصرف سوخت، افزایش حاصلخیزی خاک جلوگیری از فرسایش خاک و نهایتاً تطبیق شرایط محیطی خاک و گیاه با شرایط کم آبی و خشکسالی تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی در سطح حدود ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع استان برای مدیریت پایدار منابع خاک و آب اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تسهیلات مکانیزاسیون افزود: تا پایان آذرماه، متقاضیان تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون سال ۱۴۰۴ به ارزش بیش از ۶ هزار و۴۲۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی معرفی شد که از این مقدار، مبلغ ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به مرحله جذب و پرداخت تسهیلات رسیده است.