  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

۱۵۵میلیون لیتر سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در آذربایجان غربی توزیع شد

۱۵۵میلیون لیتر سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در آذربایجان غربی توزیع شد

ارومیه - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در طی سه فصل اخیر، بیش از ۱۵۵ میلیون لیتر نفت‌گاز از طریق سامانه سدف در استان توزیع شده است.

حکمت جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان سوخت توزیعی شامل ۵۷ میلیون لیتر در بهار، ۵۷ میلیون لیتر در تابستان و ۴۱ میلیون لیتر در پاییز بوده است، افزود: این اقدام برای پشتیبانی از فعالیت‌های مکانیزه و جهت بکارگیری در ماشین آلات خودگردان کشاورزی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت کشاورزی حفاظتی و اثرات آن در کاهش مصرف سوخت، افزایش حاصلخیزی خاک جلوگیری از فرسایش خاک و نهایتاً تطبیق شرایط محیطی خاک و گیاه با شرایط کم آبی و خشکسالی تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی در سطح حدود ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع استان برای مدیریت پایدار منابع خاک و آب اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تسهیلات مکانیزاسیون افزود: تا پایان آذرماه، متقاضیان تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون سال ۱۴۰۴ به ارزش بیش از ۶ هزار و۴۲۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی معرفی شد که از این مقدار، مبلغ ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به مرحله جذب و پرداخت تسهیلات رسیده است.

کد خبر 6712069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها