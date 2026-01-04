  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

افشای همکاری اسرائیل و یک کشور عربی برای نفوذ در سومالی لند

یک کارشناس صهیونیست همکاری تل آویو با یک کشور عربی در خصوص نفوذ در سومالی لند را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ایال زیسر کارشناس صهیونیست و معاون رئیس دانشگاه تل آویو فاش کرد، رژیم صهیونیستی با امارات در خصوص پرونده سومالی لند همکاری می کند و ابوظبی به دنبال گسترش نفوذ خود در سومالی لند بوده و آماده است برای تحقق این هدف پول زیادی خرج کند.

زیسر گفت: آمریکا نیز به دنبال ساخت یک پایگاه دیگر در این منطقه برای مقابله با ایران، نیروهای یمن و چین در قاره آفریقا است.

وی اضافه کرد که اکثر صهیونیست ها اسم سومالی لند را نشنیده اند و نمی دانند کجا قرار دارد. این منطقه برای رژیم صهیونیستی از اهمیت راهبردی برخوردار است چرا که در ورودی دریای سرخ و مقابل مقر نیروهای انصارالله یمن واقع شده است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در یک اقدام غیرقانونی و با نقض قوانین بین الملل جدایی طلبان سومالی لند را به رسمیت شناخت؛ منطقه ای که هیچکدام از کشورهای جهان آن را به رسمیت نشناخته اند.

کد خبر 6711914

