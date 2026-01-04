افشای همکاری اسرائیل و یک کشور عربی برای نفوذ در سومالی لند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ایال زیسر کارشناس صهیونیست و معاون رئیس دانشگاه تل آویو فاش کرد، رژیم صهیونیستی با امارات در خصوص پرونده سومالی لند همکاری می کند و ابوظبی به دنبال گسترش نفوذ خود در سومالی لند بوده و آماده است برای تحقق این هدف پول زیادی خرج کند.

زیسر گفت: آمریکا نیز به دنبال ساخت یک پایگاه دیگر در این منطقه برای مقابله با ایران، نیروهای یمن و چین در قاره آفریقا است.

وی اضافه کرد که اکثر صهیونیست ها اسم سومالی لند را نشنیده اند و نمی دانند کجا قرار دارد. این منطقه برای رژیم صهیونیستی از اهمیت راهبردی برخوردار است چرا که در ورودی دریای سرخ و مقابل مقر نیروهای انصارالله یمن واقع شده است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در یک اقدام غیرقانونی و با نقض قوانین بین الملل جدایی طلبان سومالی لند را به رسمیت شناخت؛ منطقه ای که هیچکدام از کشورهای جهان آن را به رسمیت نشناخته اند.