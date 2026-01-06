به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سومالی در اتحادیه آفریقا به خبرگزاری الجزیره گفت: به رسمیت شناختن سومالیلند توسط (رژیم) اسرائیل غیرقانونی است. سومالی سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به هارگیسا را به شدت محکوم میکند.
این مقام سومالی ادامه داد: موگادیشو اقدامات لازم را برای پاسخ به اقدامات تحریک آمیز اسرائیل انجام خواهد داد. همه گزینهها برای پاسخ به تجاوز اسرائیل (به خاک سومالی) روی میز ما است. ما در حال مشورت با متحدان و شرکای خود هستیم تا بهترین و به موقعترین پاسخ به اسرائیل را انجام دهیم.
وی سپس گفت: حضور اسرائیل در سومالی تهدیدی جدی برای ما و کشورهای منطقه است. حضور اسرائیل تهدیدی برای تنگه باب المندب و کانال سوئز است. اقدامات تحریک آمیز اسرائیل باعث تقویت گروههای تروریستی مانند الشباب خواهد شد. متحدان سومالی در همبستگی کامل با ما در برابر تجاوز اسرائیل ایستادهاند.
یک منبع دیپلماتیک سومالیلند امروز سه شنبه اعلام کرد که گیدئون ساعر وزیر امور خارجه اشغالگران صهیونیست صبح امروز در اولین سفر رسمی خود از زمان به رسمیت شناختن حاکمیت سومالیلند از سوی این رژیم کودک کش، وارد هارگیسا مرکز این نطقه جدایی طلب شد.
در طول این سفر انتظار میرود ساعر با عبدالرحمن محمد عبداللهی رئیس سومالیلند دیدار کند.
