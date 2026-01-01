به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: مسأله جدایی طلبان سومالی لند به سه دهه قبل بر می‌گردد و هیچ کشوری در جهان آنها را به رسمیت نشناخته است.

وی بیان کرد، بر اساس اطلاعات به دست آمده جدایی طلبان سومالی لند با سه شرط رژیم صهیونیستی برای به رسمیت شناخته شدن موافقت کرده‌اند؛ پذیرش فلسطینی‌ها در این منطقه، تأسیس پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در ساحل خلیج عدن و پیوستن سومالی لند به توافقنامه‌های عادی سازی روابط.

محمود تصریح کرد: اسرائیل از آمدن به سومالی به هیچ وجه حسن نیت ندارد. اقدام تل آویو در قبال سومالی لند برای جهان به ویژه اعراب و مسلمانان بسیار خطرناک است. البته پیشتر نیز اسرائیلی‌ها در سومالی لند حضور داشته‌اند و این مسأله به تازگی آشکار شده است. ما همواره برای متحد کردن کشور تلاش کرده‌ایم اما اقدام اسرائیل بعد از ۳۴ سال و به رسمیت شناختن سومالی لند بسیار عجیب است. این مسأله می‌تواند مشکلات بیشتری برای سومالی ایجاد کند. جامعه بین الملل به ویژه کشورهای عربی و آفریقایی باید متوجه باشند که اسرائیل مشکلات خود را در قبال فلسطینی‌ها به سومالی منتقل می‌کند. تل آویو به دنبال رسیدن به خلیج عدن و دریای سرخ است و تمام گذرگاه‌های تجاری و دریایی و همچنین سومالی را تهدید می‌کند.