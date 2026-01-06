  1. بین الملل
واکنش سومالی به سفر وزیر خارجه صهیونیست‌ها به سومالی‌لند

وزارت خارجه سومالی در واکنش به سفر وزیر خارجه صهیونیست‌ها به منطقه جدایی طلب سومالی‌لند اعلام کرد:تجاوز غیرقانونی وزیر خارجه اسرائیل به هارگیسا را محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در پی سفر بدون مجوز امروز سه شنبه وزیر امور خارجه اشغالگران صهیونیست به هارگیسا مرکز منطقه جدایی طلب سومالی‌لند، (شهری که بخش جدایی‌ناپذیر از حاکمیت جمهوری فدرال سومالی است)، وزارت امور خارجه سومالی از این رژیم خواست تا فوراً تمام اقداماتی را که حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی را تضعیف می‌کند، متوقف کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه سومالی در این خصوص آمده است: ما تجاوز غیرقانونی وزیر امور خارجه اسرائیل به شهر هارگیسا، که بخش جدایی‌ناپذیر از حاکمیت جمهوری فدرال سومالی است، را محکوم می‌کنیم.

بیانیه وزارت امور خارجه سومالی در این خصوص می‌افزاید: سومالی کشوری دارای حاکمیت ملی است و نیروی بیگانه نمی‌تواند آن را تجزیه کند. همچنین، هرگونه تجاوز به حاکمیت آن، مصداق تجاوز به اتحادیه آفریقاست.

یک منبع دیپلماتیک سومالی‌لند امروز سه شنبه اعلام کرد که گیدئون ساعر وزیر امور خارجه اشغالگران صهیونیست صبح امروز در اولین سفر رسمی خود از زمان به رسمیت شناختن حاکمیت سومالی‌لند از سوی این رژیم کودک کش، وارد هارگیسا مرکز این نطقه جدایی طلب شد.

بر اساس اعلام این رسانه، در طول این سفر انتظار می‌رود ساعر با عبدالرحمن محمد عبداللهی رئیس سومالی‌لند دیدار کند.

