به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، در پی سفر گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه جدایی طلب سومالی لند با گذشت چند هفته از به رسمیت شناختن ین منطقه توسط تل‌آویو، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن، با محکومیت مجدد اقدام رژیم اشغالگر در به رسمیت شناختن سومالی لند اعلام کرد که موضع یمن در حمایت از مردم کشور سومالی و امنیت و ثبات این کشور ثابت بوده و هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی لند، هدف نظامی و مشروع برای نیروهای مسلح یمن است.

این مقام یمنی افزود: سفر وزیر خارجه رژیم اشغالگر به سومالی لند در چارچوب تکمیل طرح این رژیم برای تبدیل سومالی لند به پایگاهی با هدف انجام فعالیت‌های خصمانه علیه سومالی و کشورهای منطقه است. این اقدام اشغالگران، امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند و تهدیدی مستقیم برای امنیت دریای سرخ، خلیج عدن و کشتیرانی بین المللی است.

معاون وزیر خارجه یمن در ادامه گفت: هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی لند خط قرمز ما بوده و ائتلاف با این رژیم چیزی جز رسوایی و زیان برای طرف مقابل نخواهد داشت و بحران‌های داخلی را پیچیده‌تر می‌کند.

این اظهارات مقام مذکور یمنی بعد از آن مطرح شد که یک منبع دیپلماتیک سومالی‌لند دیروز سه شنبه اعلام کرد که گیدئون ساعر وزیر امور خارجه اشغالگران صهیونیست در اولین سفر رسمی خود از زمان به رسمیت شناختن حاکمیت سومالی‌لند از سوی این رژیم کودک کش، وارد هارگیسا مرکز این منطقه جدایی طلب شد.

به گفته این منبع، این سفر با هدف پیشبرد همکاری‌های سیاسی و راهبردی بین اشغالگران صهیونیست و منطقه جدایی طلب سومالی‌لند انجام می‌شود. گفته می‌شود وزیر خارجه رژیم صهیونیستی موضوع استقرار پایگاه نظامی خود در سومالی لند را در این دیدار با مقامات محلی بررسی کرده است.