حمل ریلی کلینکر سیمان دورود به شلمچه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آغاز رسمی حمل ریلی محموله‌های کلینکر تولیدی کارخانه سیمان دورود به مقصد مرز شلمچه از روز شنبه (۱۳ دی)، خبر داد.

بر اساس این گزارش، این محموله‌ها از ایستگاه راه‌آهن دورود بارگیری و در چارچوب برنامه توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و تقویت زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی کشور به سمت مرز شلمچه ارسال می‌شوند.

روابط عمومی شرکت راه‌آهن گفته است که استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی، نقش مؤثری در تسهیل فرآیند صادرات و کاهش بار ترافیکی جاده‌ها ایفا می‌کند.

گفتنی است، توسعه حمل ریلی محصولات صنعتی، به‌ویژه در حوزه سیمان و کلینکر، یکی از راهبردهای مهم کشور در راستای افزایش بهره‌وری لجستیکی و حمایت از تولید و صادرات محسوب می‌شود.