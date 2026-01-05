  1. اقتصاد
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران؛ محورهای شمالی روان است

ترافیک در آزادراه‌های منتهی به تهران از جمله قزوین ـ کرج ـ تهران و برخی دیگر از محورهای ورودی پایتخت سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا محدوده استاندارد و همچنین محدوده پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است. همچنین در برخی مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت - تهران نیز ترافیک سنگین گزارش می‌شود.

بر اساس این گزارش، ترافیک در حدفاصل طالب‌آباد تا قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران سنگین بوده و در محدوده بهمن‌آباد تا احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه - تهران و همچنین محدوده کمال شهر در آزادراه کرج - قزوین، ترافیک نیمه‌سنگین است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه اعلام کرد: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران شمال و قزوین - رشت روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

گفتنی است، محورهای پونل - خلخال و خوانسار - بوئین‌میاندشت مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته) و مسیرهای رفت و برگشت سی‌سخت - پادنا به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد هستند.

