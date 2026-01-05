به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا محدوده استاندارد و همچنین محدوده پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است. همچنین در برخی مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت - تهران نیز ترافیک سنگین گزارش میشود.
بر اساس این گزارش، ترافیک در حدفاصل طالبآباد تا قلعهنو در بزرگراه ورامین - تهران سنگین بوده و در محدوده بهمنآباد تا احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه - تهران و همچنین محدوده کمال شهر در آزادراه کرج - قزوین، ترافیک نیمهسنگین است.
مرکز مدیریت راههای کشور در ادامه اعلام کرد: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراههای تهران - پردیس، تهران شمال و قزوین - رشت روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
گفتنی است، محورهای پونل - خلخال و خوانسار - بوئینمیاندشت مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته) و مسیرهای رفت و برگشت سیسخت - پادنا به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد هستند.
